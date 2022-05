De recente overstromingen: klimaatverandering of nalatigheid?

01/05/2022 16:59

Het Ananistrand. Rechts de Surinamerivier en links de overstroomde woongebieden.



“Het gemak waarmee naar klimaatverandering als oorzaak van de recente overstromingen is een grove misleiding.” Zo stelt Kenneth Sukul. Met onderbouwing betoogt hij dat de overstromingen niet aan klimaatverandering kunnen worden toegeschreven maar dat zij het “resultaat van grove nalatigheid van overheid en betrokken instituten” zijn.

Tekst Kenneth Sukul –

beeld Raoul Roeplal

DE NEERSLAG IN Suriname, met name de neerslag in de

stroomgebieden van de verschillende rivieren en daarmee de

waterstanden en de afvoer van de rivieren, kan systematisch gemeten

worden. Hoe kunnen we dan verrast worden door overstromingen en

tekorten aan water? Hoe kan het dat het Boven-Marowijnegebied onder

water staat en er op dat moment geen maatregelen worden getroffen

aan de Beneden-Marowijne? Het water gaat toch niet “terugstromen”

naar de hemel?

Hoe is het mogelijk dat het management van de

Afobaka-krachtcentrale, ondanks de ervaring van april 2021en de

voorspelling van de zware neerslag voor dit jaar, zit te wachten

totdat het water in het stuwmeer zijn maximale hoogte van 80 meter

haalt en dan de dam gaat redden en de bevolking benedenwaarts

verzuipt? Waarom heeft men bijvoorbeeld vanaf december vorig jaar

de krachtcentrale niet op volle kracht gezet? Dan zou er veel meer

elektriciteit aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) geleverd

kunnen worden. Nu wordt het water letterlijk en figuurlijk

verspild, de bevolking langs de Surinamerivier verzopen en wordt

straks ook het ontwateren van Groot Paramaribo onmogelijk gemaakt.

Waarmee houden de energie-instituten, de energie-autoriteiten en de

energiedeskundigen zich bezig in deze tijd van crises?

Het gemak waarmee de overheid en instituten verwijzen naar

klimaatverandering als oorzaak van de recente overstromingen is een

grove misleiding van de bevolking. Hiermee wil men verdoezelen dat

belangrijke overheidsinstanties, die moeten zorgen voor cijfers met

betrekking tot het weer en de hydrologie, niet adequaat uitgerust

zijn. Deze overheidsinstanties worden ook niet geconsulteerd, en

ook als zij informatie verschaffen aan beleidsmakers wordt dit

genegeerd.

Meten is weten

ER IS SPRAKE van klimaatverandering als klimatologische factoren

langdurig zijn veranderd, bijvoorbeeld als de gemiddelde neerslag

van de maand april hogere of lagere cijfers toont dan de jaarlijks

gemiddelde neerslag van de afgelopen twintig jaren. Om dat te

kunnen vaststellen zijn er metingen en dus cijfers van de neerslag

over die periodes nodig.

De meteorologische dienst

Het instituut dat zich hiermee bezig zou moeten houden, de

Meteorologische Dienst, is al langer dan 25 jaren vleugellam. De

meeste weer- en regenstations in het binnenland zijn vernietigd of

verlaten tijdens de binnenlandse oorlog, en de rest is onbemand of

wordt onregelmatig afgelezen. Het hoofdkantoor te Duisburg is meer

een spookhuis dan een kantoor. Alleen in de kustvlakte worden er

nog metingen verricht.

Echter, de belangrijkste cijfers die we nodig hebben zijn de

cijfers over neerslag in het binnenland omdat onze economie van de

neerslag van het binnenland afhankelijk is. Bijvoorbeeld:

irrigatiewater voor de rijstbouw komt uit het binnenland; bosbouw

is bij het huidig systeem van transport over de weg, alleen

mogelijk bij droog weer; kleinschalige mijnbouw is afhankelijk van

water om te produceren; in de grootschalige mijnbouw is het

jaarrond begaanbaar blijven van de infrastructuur en de mijnen

belangrijk; in de grootschalige mijnbouw is systematische

informatie over neerslag ook belangrijk vanwege het beheer van de

cyanidebassins; meer dan 60 procent van onze energievoorziening is

afhankelijk van de neerslag in het binnenland omdat wij werken met

een hydrodam; de adequate ontwatering van Groot-Paramaribo is

afhankelijk van de neerslag in het binnenland, omdat het kunnen

afvoeren van het water via sluizen alleen mogelijk is bij een

lagere waterstand in de rivier.

De Waterloopkundige Afdeling

Regen, de neerslag dus, bepaalt onder andere de hoogte van de

waterstanden, de afvoer van de rivieren en het gedrag van zwampen.

Op het ministerie van Openbare Werken (OW) is er een

Waterloopkundige Afdeling (WLA) die zich zou moeten bezighouden met

het systematisch meten van de waterstanden in de rivieren, kreken,

zwampen en van de zee (bij de kust). Voor 1987, dat is dus voor de

Binnenlandse Oorlog, werden de waterstanden van alle rivieren in

Suriname het hele jaar door gemeten. Uit de cijfers over

hoogteverschillen gedurende een jaar, kon onder andere herleid

worden hoeveel neerslag in de stroomgebieden van de rivieren of

zwampen heeft plaatsgevonden. Ook kon men uit de hoogteverschillen

afleiden wat de stroomsnelheid ter plaatse is en voorspellen binnen

hoeveel dagen het overtollig water, als gevolg van de neerslag, van

punt A bij punt B kon aankomen.

Bijvoorbeeld kon men uitrekenen en voorspellen na hoeveel dagen

het regenwater in het Lawagebied, het dorp op Langatabbetje onder

water zou kunnen zetten. Verder kon men uit de verzamelde

neerslagcijfers ook berekenen hoeveel water voor energieopwekking

of irrigatiedoeleinden ter beschikking zou zijn in de droge tijd

uit de rivieren en zwampen. Na 1987 heeft ook de WLA zeer gebrekkig

gefunctioneerd. Het hoofdgebouw, te Duisburglaan, lijkt in elkaar

gestort te zijn. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat er voor en

na 1987 alleen in de Nannizwamp metingen werden verricht, omdat de

Nannizwamp een cruciaal irrigatiereservoir is voor de rijstbouw.

Deze metingen worden al vanaf 1914 gedaan. Echter ontslaat het de

bedrijven die actief zijn in gebieden waar het meten van neerslag

van levensbelang is, zoals het Brokopondostuwmeer, niet van de

verantwoordelijkheid om zelf te meten.

Zijn er veranderingen in ons klimaat?

MILIEUDESKUNDIGE VICTORIA NAIPAL heeft in 2017 onderzoek gedaan

naar de verdamping in het district Nickerie, en met name in de

Nannizwamp. Zij heeft een verdamping van 4,6 mm per dag gemeten.

Dit meetresultaat verschilt niet met metingen verricht door

professor Zevenhuizen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De

conclusie kan worden getrokken dat er in de afgelopen twintig jaar

geen veranderingen in de verdamping van het water heeft

voorgedaan.

Uit een analyse van de neerslagcijfers over twintig jaren tot

2018, door de ingenieursbureaus Hydrocom en ILACO, blijkt dat de

neerslag in de kustvlakte in die twintig jaren geen noemenswaardige

verschillen vertoont. Uit de studies van Victoria Naipal, Hydrocom

en ILACO kan geconcludeerd worden dat de rest van de factoren zoals

bewolking, temperatuur en wind geen noemenswaardige veranderingen

hebben ondergaan want dat zou terug te zien zijn in de neerslag- en

verdampingscijfers. De recente overstromingen kunnen dus niet aan

klimaatverandering worden toegeschreven.

Men heeft in de afgelopen dertig jaren slechts drie keren water

gespild bij de Afobakastuwdam, namelijk in 2006, 2021en 2022.

Opmerkelijk is dat er zestien jaren liggen tussen de eerstespillin

2006, en de tweede en derde spill in respectievelijk 2021 en 2022.

Hiermee wordt nog een keer aangetoond dat de overstromingen niet

aan klimaatverandering toegeschreven kunnen worden.

Wat er op dit moment wel speelt is het fenomeensuper moon. Er is

sprake van eensuper moonals de maan dichterbij de aarde komt als

gevolg van haar elliptische baan rond de aarde. Dit is de beweging

van de maan om de aarde in een ovaalvormig pad. Door de

aantrekkingskracht die de maan en de aarde op elkaar hebben,

krijgen we het fenomeen dat het zeewater aan de kant van de aarde

waar de maan staat, op dat moment hoger staat dan aan de andere

kant van de aarde. Naarmate de maan dichterbij komt of zich weer

verwijderd van de aarde, ontstaan er super hoge en super lage

vloedstanden. Dus de hoogte van de zeespiegel wordt niet alleen

bepaald door neerslag, smeltende ijskappen op de polen en

gletsjers, maar ook door de beweging van de maan.

Als gevolg van desuper moonheeft Suriname in april en mei 2021

super hoge waterstanden ervaren met als gevolg dat de waterstanden

in de rivieren zo hoog waren, dat de afvoer van overtollig water

via de sluizen naar de rivieren nauwelijks mogelijk was. Dit heeft

tot gevolg gehad dat veel gebieden maanden onder water zaten. Ook

dit jaar merken we weer de gevolgen hiervan. Voor 14 juni en 13

juli worden er opnieuw extreme hoge waterstanden verwacht.

Grove nalatigheid

OPGEMERKT MOET WORDEN dat het ministerie van OW en de

Meteorologische Dienst van dit fenomeen op de hoogte waren en zijn.

De huidige schade die Suriname nu lijdt vanwege de hoge

waterstanden in het binnenland en in het bijzonder het Brokopondo

gebied kan niet anders gekwalificeerd worden dan het resultaat van

grove nalatigheid van de overheid en de betrokken instanties. De

beheerders van het stuwmeer konden vanaf december de

waterkrachtcentrale op volle toeren laten draaien door alle vijf

turbines in te zetten. Echter hebben ze gewacht totdat het water

zijn maximale veilige stijging bereikte voordat ze in actie kwamen.

Dit is de attitude van “mek’ a watra kon, un sa luku sa wo

du“, en als het voor de deur staat weet men geen raad

ermee.

Er zijn nog veel meer cyclische bewegingen van de natuur (zoals

de zon, maan, rivieren, neerslag, droogte enzovoort) die, wanneer

de effecten van deze bewegingen op bijvoorbeeld waterstanden in

rivieren en zwampen niet systematisch wordt gemeten, ons elk jaar

weer verrassen en enorme economische en ecologische schade

aanrichten. Er is reeds ruim van tevoren voorspeld dat op 14 juni

en 13 juli aanstaande er weer hoge waterstanden zullen voorkomen.

Waar zijn de voorbereidende maatregelen van de regering om de

destructieve effecten van deze voorspelbare extreme stijging van

o.a. rivierwater in juni en juli dit jaar tegen te gaan?

Wordt vervolgd.

Kenneth Sukul heeft hydro/meteo gestudeerd op het

Natin. Zijn afstudeercasus was de ‘waterhuishouding en de opbrengst

van mais en soya op de Zanderijformatie te Coebitie’. Hij heeft

tussen 1980 en 1990 de Marowijne- en Surinamerivier op en af

gevaren vanwege zijn interesse voor hydro-energie. [email protected].







