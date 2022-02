‘De nood was hoog’

02/02/2022 00:00 – Valerie Fris

Internist-hematoloog Nicole Oldenstam (m) en medisch directeur Michel Blokland (r) zijn trots bij de ingebruikname van de eerste behandelkamer speciaal voor pati?nten met sikkelcelziekte. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – “De vraag naar zo een behandelkamer was erg groot.” Trots zegt medisch directeur Michel Blokland dat het Sint Vincentius Ziekenhuis het eerste is met een behandelkamer speciaal voor pati?nten met sikkelcelziekte, een ernstige en erfelijke vorm van chronische bloedarmoede. Hij geeft de garantie dat met de ingebruikname van de ruimte de dienstverlening verder is verbeterd.

Volgens schatting van internist-hematoloog Nicole Oldenstam is de capaciteit van vijf bedden voorlopig voldoende om acute pati?nten op te vangen. De kamer kon worden gerealiseerd met medewerking van Lions Club Kwatta en sponsors, zoals de Hakrinbank, die een donatie deed van tienduizend US dollar.

Suresh Narain, president van de Lions Club, zegt dat de samenwerking vorig jaar oktober tot stand is gekomen via Oldenstam. Hij vertelt dat dit het eerste project in dit verband is, maar belooft dat de samenwerking wordt voortgezet. “Wij willen ons ook inzetten voor andere projecten van het ziekenhuis.”

Oldenstam heeft eerder geholpen de behandelkamer voor chemo- therapie op te zetten. Haar collega, kinderarts Werner Keenswijk, werkt aan de realisatie van een kinderdialysecentrum. Een ander (lopend) project is de samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en het Amsterdams Medisch Centrum voor niertransplantatie.

Het Sint Vincentius Ziekenhuis, van oorsprong een rooms-katholieke instelling gericht op het helpen van de medemens ongeacht hoe dat wordt bekostigd, moet om te overleven het roer nu omgooien en meer de nadruk gaan leggen op het commerci?le. “Maar de zorg voor de pati?nt blijft prioriteit”, verzekert medisch directeur Blokland.

Hij vertelt dat het ziekenhuis in een transformatieproces verkeert omdat het als particuliere instelling moeilijk door kan gaan in de huidige constellatie waarbij het vooral afhankelijk is van dienstverlening aan de overheid. De betaling door stichting Staatsziekenfonds als overheidsinstelling en grootste ziektekostenverzekeraar laat te wensen over. “Daar loopt het soms een beetje mank dus daarom is het belangrijk dat je zoveel mogelijk je eigen inkomsten kan verdienen. Je gaat moeten bijstellen als je in deze tijd wil overleven.”

Hij benadrukt dat de gewijzigde visie niet zal betekenen dat alleen zal worden gekeken naar hoe zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. Geen enkel ziekenhuis zou dat moeten doen vanwege het dienstverlenende karakter. “De bedoeling is wel dat je ervoor zorgt dat de organisatie gezond draait. We hebben nu een aantal vrij jonge mensen in de staf die bereid zijn om met ons mee te denken hoe wij het een en ander kunnen aanpakken. Behalve de reguliere zorg moet je ook gaan kijken naar innovatieve zaken. Wij willen de best mogelijke zorg voor onze Surinamers”, aldus Blokland.

