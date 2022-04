05/04/2022 16:09

Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

“De kwekers zijn nogal verwend en zullen anders moeten leren denken. Waarom dure mais uit het buitenland halen, terwijl we hier zelf de grondstof rijst hebben en de afval van de rijstproductie zeer goed kunnen verwerken in het kippenvoer?” Dit stelt Ellen Naarendorp, voorzitter van de Stichting Pluimvee Kwekerscollectief Suriname. Volgens haar kan daarmee de prijs een stuk lager.

“Produceer dat wat je zelf al hebt in eigen huis. Haal alleen de

andere grondstoffen zoals concentraten die je niet zelf kunt

produceren uit het buitenland halen. Dat zie je elk land doen!”,

aldus Naardendorp.

Wekenlang stonden kippenboeren en wederverkopers in de rij voor

zakken kippenvoer die vanwege de schaarste mondjesmaat werden

verkocht aan de klanten. Nu de schaarste tijdelijk voorbij zou

zijn, omdat de lading met grondstoffen vanuit het buitenland is

gearriveerd, heeft de prijs van het kippenvoer door de oorlog

tussen Rusland en Ukraine, de landen waar een groot deel van de

grondstoffen voor het voer vandaan komen, een spurt omhoog

gemaakt.

Wederverkoper Amresh haalt meestal grote partijen kippenvoer op.

Alleen is het de laatste tijd wachten hoeveel zakken hij meekrijgt.

Ook is de prijs op bepaalde soorten met SRD 20 gestegen. “Meestal

koop ik per dag wanneer er geen schaarste is 170 zakken voer. “Maar

nu moet ik bij verschillende leveranciers gaan om aan dat aantal te

komen. Het wordt steeds lastiger, helemaal als alles duuder

wordt.”







