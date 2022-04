‘De kennis van tembe mag niet verloren gaan’

24/04/2022 18:58

Audry Wajwakana

Mirella Amautan met haar schilderwerken getiteld ‘Overwinning’ en ‘Gezamenlijk’ waarin ze tembe tekens op een creatieve en innovatieve manier heeft verwerkt.

Foto: Audry Wajwakana



PARAMARIBO –

“Vroeger communiceerden mensen via tembe tekens. Nu men kan lezen en schrijven, vindt men die tekens niet meer belangrijk.” Mirella Amautan (36) vreest dat het gebruik van de tembe, een kunstvorm, die vooral bekend staat onder de marrongemeenschappen, verloren zal gaan.

Zij bedacht een vernieuwende en creatieve manier om de tembe

over te brengen aan jongeren. Voor haar afstudeerproject van haar

studie Beeldende Kunsten bij de Academie voor Hoger Kunst en

Cultuur (AHKCO) heeft zij abstracte schilderijen gemaakt, waarin ze

de tembe tekens in kleurige golvende figuren verwerkt. Met deze

schilderwerken geeft ze een nog moderne manier hoe het cultureel

erfgoed te behouden.

Tembe bestaat vaak uit inkervingen (houtsnijwerk) of

beschilderingen van tekens op gebruiksvoorwerpen of voorgevels van

huizen. In het onderzoek maakte ze een onderscheid tussen

houtsnijden en schilderen. Bij de meeste marrongemeenschappen

begonnen ze allen met houtsnijden.

“De Saramacaners zijn alleen hiermee verdergegaan. De Aucaners

doen ook aan houtsnijden , alleen doen zij de inkervingen niet zo

diep als de Saramaccaners. Zij doen het vlak en gebruiken

verfkleuren om het product waar ze aan bezig zijn verder mooier te

maken”, zegt Amautan, die zelf ook Aucaanse is.

De kleuren die bij tembe worden gebruikt hebben net als de

tekens hun eigen betekenissen. Rood staat voor bloed of man.

Geel/oranje voor de zon, vuur, goud of rijkdom. Blauw voor hemel en

water, groen voor de natuur. Grijs voor regen of de avond, rose

voor familie en kinderen, bruin voor zwarte en bruine man en blauw

marine ook voor familie en kinderen.

Er zijn ook tinten (zwart en wit) allemaal met hun eigen

betekenissen. De tekens die ze in haar schilderijen heeft gebruikt

zijn onder andere aninichi finga (overwinning), saa tifi

(gekarteld/zaag), seni bochi (liefde), dai ati (veranderen,

veranderen van gedachten), keti (ketting) en nog meer. Een

combinatie van die symbolen en kleuren verwerkte ze in de

schilderijen getiteld ‘Overwinning’ en ‘Gezamenlijk’.

Door abstract te kiezen in plaats van realisme kon Amautan veel

creatiever zijn. “Realisme geeft aan dat je iets moet doen dat al

bestaat. Ik wil juist datgene dat al bestaat naar een hoger niveau

tillen. Moderner, zodat jongeren hierdoor getriggerd worden om meer

er over te zoeken”, zegt Amautan.







