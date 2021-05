Het is geen publiek geheim dat de sociaal-economische, financiële situatie op dit moment in moeilijk vaarwater verkeert; wellicht is het dan onnodig te vermelden, dat wij thans in een bestuurlijke en vooral economische wurggreep verkeren. De Covid-19-pandemie heeft de situatie van kwaad tot erger gemaakt. Echter, men moet niet erachter schuilen en de aandacht proberen te verschuiven.