De grote leegte na dodelijke brand

07/01/2022 16:02

Arun Kamal (35) heeft zijn moeder en ‘zijn meisjes’ verloren bij de brand in de Mariestraat op nieuwjaarsnacht.

PARAMARIBO – Bij een woningbrand aan de Mariestraat kwamen op nieuwjaarsdag een oma en drie kleindochters tragisch om het leven. De brand werd rond kwart voor vier in de ochtend ontdekt door buurtbewoners. “Ik was er nog om half ??n om mama en mijn meisjes gelukkig nieuwjaar te wensen.”

Tekst en beeld Gloria Bottse

Arun Kamal (35) straalt kracht uit maar met zichtbaar verdriet in zijn ogen. “Voor mij is het bijna niet te geloven. Mama en mijn meisjes zijn er niet meer”, zegt hij wanneer hij zijn onvoorstelbaar pijnlijke verhaal begint.

Hij praat rustig en vertelt voor de zoveelste keer waar hij was toen hij werd gebeld door zijn vader. “Ik was op mijn werk. ‘Waar ben je?’ vroeg hij. Ik dacht: ‘Hoezo belt hij mij op dit uur op om dat te vragen?’ ‘Op mijn werk natuurlijk’, antwoordde ik hem. ‘Arun, kom nu snel naar de Mariestraat. Kom nu gelijk. Het huis staat in brand!'”

“Niet wetende wat er precies aan de hand was, ben ik gelijk erheen gereden. Toen ik er was, zocht ik gelijk naar mijn moeder en mijn meisjes. En ik zag ze niet. Doordat de mensen die daar stonden mij zeiden om sterk te zijn, wist ik dat het erg moest zijn. Als een politieagent mij aanspreekt en vraagt of ik daar woon en wie er nog meer wonen, begin ik te beseffen dat wan san no de bun.”

Onwerkelijke wereld

Arun vertelt nog steeds met een krachtige stem dat hem werd verteld dat er niemand levend is aangetroffen. Er ontstond een onwerkelijke wereld voor hem. “Ik was er nog om half ??n ‘s nachts om mama en mijn meisjes gelukkig nieuwjaar te wensen. Alleen mama en Jyoti waren nog op. ‘Ze hebben op je gewacht, maar ze zijn in slaap gevallen. Wacht, ik maak ze wakker’, zei mama. Maar de meisjes waren te moe en ik zei: ‘Ik zie ze morgen wel.’ Voordat ik wegging, zegende mama mij nog door haar hand op mijn hoofd te leggen. Dat is het gebruik bij de Hindostaan weet u.”

Dat Arun zijn moeder Sonja Badal (62 jaar) en zijn nichtjes Jyoti (15), Sonja (10) en Bhartie (8), de dochters van zijn zus, niet meer zal weerzien, kan hij niet bevatten. Arun praat in de tegenwoordige tijd over zijn ‘mama’ en zijn ‘meisjes’. “Het zijn niet mijn kinderen maar ik beschouwde ze als mijn meisjes”, vertelt hij vol trots. Even is hij stil en vraagt vervolgens of hij alles kan zeggen. “Ik voel een leegte in mij. Ik voel me als een vogel die vliegt zonder doel. Slapen gaat moeilijk en ik probeer sterk te zijn.”

Te pijnlijk

Al Arun’s kleren en bezittingen zijn door de brand verwoest. “Dit T-shirt had ik die dag aan”, wijzende naar het shirt dat hij aanheeft. Arun moest de politie informatie geven over de indeling van het huis en bij de trap kon hij niet verder. Daar stond zijn moeder namelijk voor het laatst en die herinnering werd te pijnlijk. “Dit had ik aan toen mama mij daar op de trap zegende. Ik ruik mama nog.”

Arun en zijn familie ontvangen veel medeleven vanuit de gemeenschap. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola en ressortraadsleden hebben de familie opgezocht. Een psycholoog is gezonden door de president en de first lady. De dc heeft de tent en stoelen laten bezorgen. “We zijn zeer dankbaar voor alle steun die wij hebben ontvangen van de samenleving en van de regering”, zegt Arun.

Hoe kun je nog woorden hebben die dit immense verdriet helpen verzachten? Met een diepe bewondering voor zijn kracht, vraag ik zijn vader hem goed in de gaten te houden. “Ik laat hem niet gaan”, zijn de vastberaden woorden van zijn vader.

Beertjes en knuffels hangen aan het hek van de afgebrande ter nagedachtenis van de drie meisjes die samen met hun oma tragisch om het leven kwamen op nieuwjaarsnacht in de Mariestraat.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina