De ene tik op de bil is de andere niet

15/03/2022 08:03

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet voorbehouden aan Hollywoodsterren en andere beroemde mensen. Ook op de dagelijkse werkvloer komt dergelijk gedrag voor.

Foto: Getty Images



BESCHOUWING –

Het wordt in veel landen steeds minder getolereerd dat je als persoon (meestal een man) een ondergeschikte van de andere sekse onheus bejegent. De MeToo-beweging heeft er zeker toe bijgedragen dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sneller op de rem trappen en aan de bel trekken en ook bekend maken wie de daders zijn. In Suriname zijn we nog niet zo ver, hoewel het hier waarschijnlijk meer voorkomt dan je zou vermoeden.

Tekst Armand Snijders

IN NEDERLAND GING er de afgelopen maanden bijna geen dag voorbij

dat er geen spraakmakende schandalen bekend werden van bekende

figuren die handtastelijk waren geweest of zich anderszins schuldig

zouden hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Meest in het

oog springende zaak is die van de talentenshow ‘The Voice of

Holland’, waar diverse prominenten hun boekje te buiten zouden zijn

gegaan richting kandidaten. Tientallen meldingen zijn daarover

binnengekomen.

Het waren zeker niet de minste namen die werden genoemd: rapper

Ali B en zanger Marco Borsato, die als coaches met de kandidaten

werkten, zijn meermalen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Ook bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur konden blijkbaar

hun handen niet thuis laten. Rietbergen werd direct ontslagen, Ali

B vertrok naar Dubai en Borsato kroop in zijn schulp in afwachting

van wat onderzoek zal opleveren. Het programma is per direct

gestopt en de meeste mensen hebben (ook zakelijk) hun handen van de

verdachte artiesten afgetrokken.

Dictures

Ook bij verschillende omroepen zijn meldingen binnengekomen van

grensoverschrijdend gedrag. De directeur van een vooraanstaande

uitgeverij moest om diezelfde reden het veld ruimen. De sportwereld

lijkt vooral te bestaan uit viespeuken die hun macht misbruiken om

(vooral jonge) vrouwen en in enkele gevallen mannen onvrijwillig

dingen te laten doen die ze niet willen. In het turnwereldje

gebeurde dat, maar in de meeste andere takken van sport komen

soortgelijke geluiden ook naar buiten.

In de Nederlandse sportwereld lijken mannen zich sowieso

veelvuldig schuldig te maken aan ongeoorloofde handelingen. Bij

voetbalclub Ajax werd clubicoon Marc Overmars als directeur

ontslagen na diverse onfrisse meldingen. Hij stuurde via de app

vulgaire teksten aan vrouwen en zelfs ongevraagd dictures(dickpic;

foto’s van zijn eigen geslachtsdeel). Het bestuur van de topclub

zou onvoldoende hebben gereageerd op de signalen die er waren, maar

mag vooralsnog aanblijven.

Breed begrip

Grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip. Simpel gezegd is

daar sprake van als een persoon zich dusdanig gedraagt dat de

andere zich er niet prettig bij voelt. Dat kan met woorden zijn

maar ook door bijvoorbeeld fysieke aanraking. En het kan zelfs tot

onvrijwillige seks leiden, wat neerkomt op verkrachting.

Voor de een zal de grens eerder zijn bereikt dan voor de ander.

Het hangt ook af van de omstandigheden waaronder het gebeurt. Die

ene tik op de bil die een goede vriend(in) je voor de grap geeft,

kan heel anders worden ervaren dan die van een collega of chef op

de werkvloer. Gezien het aantal gevallen van grensoverschrijdend

gedrag die in Suriname naar buiten (zijn ge)komen, kan de indruk

ontstaan dat het in het land geen probleem is. Dus dat vrijwel alle

mannen (en vrouwen) zich voorbeeldig gedragen. Maar dat is

natuurlijk niet zo, integendeel. Echter, er rust zo’n groot taboe

op, dat slachtoffers er niet over durven te praten als ze daar

slachtoffer van zijn geworden. Schaamte is daar de belangrijkste

reden van. Bovendien zijn ze vaak bang het verwijt te krijgen dat

ze “wel aanleiding zullen hebben gegeven” en het dus “zelf gezocht”

hebben.

Paul Somohardjo

In het verleden hebben in Suriname slechts mondjesmaat gevallen

het nieuws gehaald. Meest recent is dat van voetbalcoach Ricardo

O., die een vijftienjarige pupil zou hebben misbruikt en daarvoor

ook door de rechter werd veroordeeld.

Van langer terug is de geruchtmakende zaak uit 2002 van

Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo, die in ieder geval een

deelneemster (19) van een door hemzelf georganiseerde

Miss-verkiezing onzedelijk zou hebben betast. Hij kwam daar tot

teleurstelling van velen met slechts een voorwaardelijke straf

vanaf.

Toen zo’n twintig jaar geleden het wereldwijde misbruikschandaal

in de katholieke kerk bekend werd, kwamen in de meeste landen veel

verhalen naar buiten over misstanden die in tehuizen, internaten,

parochies en kerken hadden plaatsgevonden. De kerk leek van

pedofielen aan elkaar te hangen. Alleen in Suriname bleef het stil,

ondanks oproepen aan slachtoffers om zich te melden. Als er al

meldingen over gevallen in Suriname kwamen, dan werden die in

Nederland gedaan. Maar het RK Bisdom Paramaribo stak de kop in het

zand en ondernam geen actie.

Bij sommige Surinaamse media kwamen de verhalen wel binnen maar

omdat niemand bereid was publiekelijk naar buiten te treden, konden

zij daar niets mee. Met als gevolg dat nog steeds functionarissen

rondlopen van wie bekend is dat zij kinderen hebben misbruikt.

Eer aan zichzelf

Om het hardnekkige zwijgen te doorbreken, is het nodig dat er

een complete omslag in het denken van de mensen in Suriname moet

komen, zodat in de toekomst dit gedrag gelijk de kop wordt

ingedrukt. Maar dat zal geen eenvoudig proces zijn in een

samenleving waar incest en huiselijk geweld bijna de ‘normaalste’

zaak van de wereld zijn en waar de overheid slechts sporadisch

optreedt. En vaak nog op een discutabele manier.

Zo werd afgelopen week bij het ministerie van Onderwijs,

Wetenschap en Cultuur een ‘functionaris’, een enigszins bekend lid

van een politieke partij, gevraagd “de eer aan zichzelf te houden”

waarna hij ontslag heeft genomen, nadat er een klacht tegen hem was

ingediend wegens seksueel molest op de werkvloer. Dat de man in

kwestie is gevraagd de eer aan zichzelf te houden, bevreemdt

velen.

Als hij zich inderdaad heeft misdragen, had hij direct oneervol

ontslag moeten krijgen en zou er aangifte bij de politie moeten

worden gedaan. Dat is voor zover bekend niet gebeurd. Dat is niet

de juiste methode om een veilige werkplek voor iedereen te

waarborgen, waar het ministerie via de Communicatiedienst Suriname

mee schermt. Wees consequent en laat de ambtenaar in kwestie,

indien zijn schuld wordt bewezen, opsluiten in het schavot om zijn

perverse daden te overdenken. Daarmee geef je een veel krachtiger

signaal af dan met het halfslachtige gedoe dat de directie nu

tentoon spreidt.

Van grensoverschrijdend gedrag is sprake als een persoon zich

dusdanig gedraagt dat de andere zich er niet prettig bij voelt. Dat

kan met woorden zijn maar ook door bijvoorbeeld fysieke

aanraking.

Bankdirecteur

Maar in dit geval is er tenminste iets gebeurd, ook al is het

teleurstellend weinig. Dat is anders dan wat zich onlangs bij een

van de commerciele banken heeft voltrokken: daar werden meerdere

klachten wegens grensoverschrijdend gedrag tegen een directeur

ingediend. Dat werd door de bank niet serieus genomen en de

klokkenluider (een mannelijke collega van de vrouwelijke

slachtoffers), werd naar verluidt zelfs disciplinair gestraft. De

directeur kan ondertussen gewoon doorgaan mooi weer te spelen en

mogelijk nieuwe slachtoffers maken.

Ook in dit geval durven de vrouwen in kwestie niet met naam en

toenaam naar buiten te treden, laat staan dat ze aangifte doen.

Bovendien zij weten dat ze niet serieus zullen worden genomen en

door veel mensen met de nek zullen worden aangekeken.

Het grootste probleem met grensoverschrijdend gedrag is dat het

vaak moeilijk te bewijzen valt. Krijg je smerige appjes

ofdicturestoegestuurd, dan heb je het bewijs voor handen. Maar

raakt iemand je ongewenst aan of maakt schunnige opmerkingen zonder

dat daar getuigen bij zijn, dan wordt het het ene woord tegen het

andere. Dat maakt het vooral in Suriname, waar slachtoffers ook bij

justitie niet zelden hun verhaal niet kwijt kunnen en waar een

hooggeplaatste functionaris eerder wordt geloofd dan een

ondergeschikte, helemaal een kansloze zaak.

Al dit voorgaande zou De Nationale Assemblee ook moeten laten

meewegen bij de huidige behandeling van de wet die seksueel molest

op de werkvloer moet uitbannen. Deze wet kan een begin zijn, maar

zou ook van toepassing moeten zijn op scholen, de universiteit,

sportvelden en al die andere plekken waar figuren met perverse

gedachten rondlopen.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina