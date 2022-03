De emotionele waarde van ‘Raizes’ van d’Orkest

13/03/2022 06:08

Shanavon Arsomedjo

d’Orkest

PARAMARIBO –

‘Raizes’, het nieuwe nummer van de band d’Orkest vertelt het verhaal van de overleden vader van bandlid Ariel de Andrade. Haar vader overleed toen zij elf jaar oud was en de impact die dat op haar leven heeft gehad is verwerkt in ‘Raizes’ wat roots betekent in het Portugees. De roots van Ariel en haar vader liggen in Portugal. De inspiratie om de tekst van het nummer te schrijven kreeg kreeg bandlid Joey Healey nadat Ariel in een oeffensesie van de band haar levensverhaal verteld had.

Ze was ontroerd door de tekst ,vond het moeilijk zich te uiten

in het nummer maar was wel overtuigd dat ze hiermee het gemis aan

haar vader een plek kon geven. Het lied is in het Portugees

geschreven, ” omdat er geen betere taal is om de complexiteiten van

liefde en pijn te uiten in woorden”, meent schrijver Joey. “Niet om

de vorige liederen te min te praten, maar Raizes heeft toch wel een

meer emotionele waarde”, meent hij. d’Orkest zorgt er altijd voor

dat elk lied net iets anders klinkt dan het vorige.

Het nummer heeft een bijzondere videoclip. Hiermee wil de band

een emotionele ervaring delen door de kijker mee te nemen in de

gevoelens en het gemis van een geliefde. In de video zijn er

beelden van Luis, de vader van Ariel, in combinatie met beelden van

haarzelf. Ariel vindt het bijzonder dat haar vader al heel

vroeg begon om alles te documenteren omdat hij wist dat hij door de

zeldzame ziekte waaraan hij leed niet lang zou leven en wilde dat

zijn dat zijn dochter herinneringen aan hem zou hebben. “Met dit

lied proberen wij dan ook zijn verhaal door te laten leven.”

