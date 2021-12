De Chinese houdgreep (slot) – DWTonline.com

30/12/2021 18:15 – Armand Snijders

De toenmalige ministers Vijay Chotkan (m) en Antoine Elias (r) met de Chinese ambassadeur Liu Quan op 7 februari 2020 tijdens de technische oplevering van het Regionaal Ziekenhuis Wanica aan de Vredenburgweg Serie B.

PARAMARIBO – De Volksrepubliek China heeft Suriname in een houdgreep. Nu we de schuld van meer dan 500 miljoen US dollar niet terug kunnen betalen, zit Suriname behoorlijk in de penarie. Al zegt de regering van niet. De dubieuze werkwijze van China is algemeen bekend, maar vrijwel niemand in de wereld durft kritiek te leveren op de Aziatische grootmacht. En Suriname al helemaal niet: we willen de hand graag open blijven houden voor al die leuke cadeautjes en reisjes. In een serie van vier artikelen heeft Armand Snijders geprobeerd de soms wat moeizame relatie tussen China en Suriname, maar ook met de rest van de wereld, uit te leggen. Het slotdeel, waarin de toekomstige relatie met China aan bod komt, werd op 6 december gepubliceerd in de papieren versie van de Ware Tijd.

Hoe groot de Surinaamse schuld aan China precies is, is onduidelijk. De regering-Santokhi zegt ruim een half miljard US dollar, tal van deskundigen beweren dat het in werkelijkheid bijna het dubbele is, omdat allerlei vage financieringovereenkomsten niet zijn meegeteld. Feit is dat het een astronomisch bedrag is dat we moeten terugbetalen of moeten zien te herschikken. Dat herschikken gaat minder eenvoudig dan de regering ons voorhoudt. Ons land is, zoals eerder al aangegeven, in de zorgvuldig opgezette schuldenval van de Chinezen gelopen en zal daar een behoorlijke prijs voor moeten betalen.

Mislukte huizenfabriek

Waar is al dat geld heengegaan? China financierde de afgelopen jaren onder meer de Beekhuizenbrug, het gemeenschapscentrum te Sophia’s Lust, zo’n duizend woningen, een verkeers- en beveiligingssysteem voor Paramaribo, onderhoud van het (door de Chinezen zelf slecht gebouwde) ministerie van Buitenlandse Zaken en de uitrusting voor de opruiming van afval. Het nu zo zeer welkome Wanicaziekenhuis werd door de Chinezen gebouwd maar ook in minder-geslaagde (of compleet mislukte) projecten werd geld gestopt. Zoals de opzet van een ‘huizenfabriek’ van de Chinese multinational Broad Homes in Smalkalden. Dat zou een grote bijdrage leveren bij de aanpak van de woningnood, maar er kwam nooit een huis van de lopende band.

Ook werd enorm veel door de Chinese overheid geschonken. Alleen al tussen 2010 en 2015 kwamen 24 containers met allerhande hulpmiddelen voor gebruik in de landbouw, 360 tractoren, tweeduizend computers, voertuigen en kleding voor het leger. Waar al die tractoren en veel van die andere spullen naar toe zijn gegaan, is een raadsel. Volgens critici is de combinatie van geschenken en leningen dodelijk voor ontwikkelingslanden, waar corruptie eerder regel dan uitzondering is.

“Het is een beproefd middel. Leiders lopen er mee te koop dat ze van alles krijgen voor hun volk, en waarschijnlijk heimelijk ook voor hun zelf, en nemen de miljoenenleningen daarnaast voor lief. Hoe ze die terug gaan betalen is van latere zorg”, legt Kyra Salomon, ??n van de samenstellers van het rapport ‘Banking on the Belt and Road’ uit. Daarin werden 13.427 Chinese projecten in ontwikkelingslanden tegen het licht gehouden. Soms waren ze een succes, vaker waren er problemen. “Maar uiteindelijk draait het volk voor de hebzucht van de regeringsleiders op. Die zijn vaak al van het toneel verdwenen als er betaald moet worden.”

Uganda

Vorige maand publiceerden internationale media uitgebreid over het jongste slachtoffer van de Chinese schuldenval: het Afrikaanse Uganda. Het land tekende in 2015 een leningsovereenkomst van 208 miljoen US dollar voor infrastructurele projecten. Uganda is nu niet in staat dat terug te betalen en dus wil China nu de enige internationale luchthaven van het land, Entebbe Airport, inpikken.

En onder meer Sri Lanka ging de Ugandezen voor: daar kreeg China in 2018 voor 99 jaar de zeggenschap over de Hambantota-haven en een nabijgelegen vliegveld, en vorig jaar werd in het Aziatische Laos de grootste energiecentrale van het land overgenomen door een Chinese staatsonderneming. Aan het royale gebaar van Beijing om geld te lenen, kleven dus enorme risico’s. Vooral als je de lening niet terug kan betalen, zoals Suriname.

Steun NDP-fractie

De NDP-regering van president Bouterse is de laatste jaren meer dan eens van alle kanten gewaarschuwd dat ze in de schuldenval van de Chinezen aan het trappen waren. Maar de deskundigen werden weggezet als onbekwaam en a-nationalisten die geen ontwikkeling wilden. Toenmalig minister van Financi?n, de nu voortvluchtige Gillmore Hoefdraad, kreeg bij zijn ongebreidelde leenbeleid de volle steun van de NDP-fractie in het parlement. Die bestond toen deels uit de leden die nu in De Nationale Assemblee zitten en zonder blikken of blozen hun handen in onschuld wassen en de regering-Santokhi de schuld geven van de ellende waar we nu in zitten, inclusief de Chinese schuld.

De huidige regering zal ongetwijfeld haar best doen om te voorkomen dat, bijvoorbeeld, de Johan Adolf Pengel Luchthaven of Telesur in Chinese handen komt. Maar de Chinezen zullen dan wel iets anders willen, zoals de garantie van nieuwe projecten in de toekomst, die dan wel terugbetaald moeten worden. Want ook in China gaat alleen de zon voor niets op en zeker nu het de grootmacht wat minder voor de wind gaat, moet men in Beijing de hand een beetje op de knip houden. Dus dat de schuld klakkeloos kwijtgescholden gaat worden, is zeer onwaarschijnlijk.

Chinese houdgreep

De Chinezen zullen een nieuwe strategie aan het uitstippelen zijn en nieuwe plannen ontwikkelen, die president Chandrikapersad Santokhi ongetwijfeld volgend jaar bij zijn bezoek aan China, dat al in de pijplijn zit, te horen krijgt. Het is te hopen dat hij de verleiding van de ongetwijfeld fraaie cadeaus kan weerstaan en niet alles zonder slag of stoot zal accepteren, zodat we over enkele jaren niet weer in de Chinese houdgreep belanden.

