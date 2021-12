De Chinese houdgreep (2) – DWTonline.com

28/12/2021 19:00 – Armand Snijders

Ambassadeur Liu Quan (tweede vanuit links) werd bij zijn vertrek na haast drie jaar de hoogste onderscheiding – Grootlint in de Ereorde van de Palm – toegekend door president Chandrikapersad Santokhi (tweede vanuit rechts). Het staatshoofd decoreerde Quan vanwege ‘het uitzonderlijke werk dat hij heeft uitgevoerd en zijn inzet om Suriname en China dichterbij elkaar te brengen’. Bij de plechtigheid op 7 juni dit jaar waren ook de echtgenote van de diplomaat (l) en DNA-voorzitter Marinus Bee (r) aanwezig. Foto: CDS

BESCHOUWING – De Volksrepubliek China heeft Suriname in een houdgreep. Nu het land de schuld van meer dan vijfhonderd miljoen US dollar niet terug kan betalen, zit Suriname behoorlijk in de penarie. Al zegt de regering van niet. De dubieuze werkwijze van China is algemeen bekend, maar vrijwel niemand in de wereld durft kritiek te leveren op de Aziatische grootmacht. En Suriname al helemaal niet. Het land wil de hand graag blijven openhouden voor al die leuke cadeautjes en reisjes. In een serie van vier artikelen heeft Armand Snijders geprobeerd de soms wat moeizame relatie tussen China en Suriname, maar ook met de rest van de wereld, uit te leggen. Het tweede deel van de serie werd op 26 november gepubliceerd in de papieren versie van de Ware Tijd.

Als er ??n land is in de wereld dat in de afgelopen decennia een economische metamorfose heeft ondergaan, is het China wel. Van een vrijwel compleet gesloten maatschappij is deze volksrepubliek uitgegroeid tot ??n van de meest productieve landen, die op het punt staat de Verenigde Staten (VS) voorbij te streven al grootste economie ter wereld. Dat was veertig jaar geleden ondenkbaar: China was toen nog ??n groot mysterie met nauwelijks productie voor het buitenland. Het concentreerde zich begin jaren vijftig, tijdens de Koude Oorlog, vooral op het helpen van communistische landen die in het kamp zaten van de Sovjetunie, de grote vijand van het Westen.

Maar al in 1955 werd in Bandung, Indonesi? een conferentie gehouden voor Aziatische en Afrikaanse landen, die zeiden: “We hebben eigenlijk niet zo veel met die tweestrijd tussen de supermachten. Wij willen geen partij kiezen, maar ons liever richten op emancipatie en onafhankelijkheid en onze eigen veiligheid en welvaartsgroei als ontwikkelingslanden, als voormalige koloni?n.” China zat in het communistische kamp, maar heeft toen meteen gezegd: “Ja ho, we zijn toevallig een communistisch land, maar horen ook bij jullie! We zijn ook van de club van ontwikkelingslanden.”

Belt and Road

Toen China in de jaren zestig ontzettend onder druk werd gezet door zowel de Sovjetunie als de VS, is het veel meer gaan investeren in zijn relaties met Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen om een alternatief te hebben. Om niet alleen te staan in de wereld en niet ge?soleerd te raken. Daarmee werd in feite een begin gemaakt met een strategie die nu nog steeds wordt gevolgd.

Het huidige Belt and Road Initiative (BRI) is een soort extra onderbouwing van die strategie. China haalt de banden met ontwikkelingslanden steeds verder aan, waardoor het tegelijkertijd steeds invloedrijker wordt. Als land heb je tegenwoordig vaak geen keuze: wil je meer economische groei, dan heb je wat meer China nodig. Wil je wat meer autonomie, je onafhankelijke positie kunnen waarborgen, dan moet je wat minder van die economische groei bij China halen. Maar ja, waar haal je nog economische groei tegenwoordig als dat niet bij China is? Vrijwel geen product in een winkel bevat geen Chinese componenten. Ook in Suriname niet. Volgens China is het in elk geval niet uit op wereldheerschappij, maar meer op eigen veiligheid en stabiliteit. Veel mensen betwijfelen dat echter.

Economische draai

Hoe dan ook: van China komen we nooit meer af: het land gaat zich wel steeds meer op zichzelf richten, want het wil minder afhankelijk zijn van het buitenland. China is al behoorlijk ontwikkeld intussen, het kan heel veel dingen nu ook binnenlands doen. Dat is een economische draai die het land aan het maken is. Het zal zich niet willen afsluiten van de buitenwereld, maar wel vergroot het de nadruk dat de motor voor de eigen economische ontwikkeling zo veel mogelijk binnenlands is.

Verder kun je verwachten dat deze grootmacht om zich heen een cirkel bouwt van Aziatische landen waar het heel veel interactie mee heeft. Ook omdat China relatief veel invloed heeft in Azi?, natuurlijk en die landen al heel lang goed kent. Maar ook omdat Azi? demografisch gezien ge-woon het zwaartepunt van de wereld is. De meeste mensen op aarde wonen in Azi?. Dus je mag verwachten dat China zal zorgen dat Azi? het centrum is van de wereldeconomie en dat het d??r dan weer het middelpunt van is.

Buiten Azi? heb je dan een bredere kring waar China doorgaat met het versterken van z’n banden, onder meer door middel van het Belt and Road Initiative met ontwikkelingslanden, vooral in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns- Amerika, waaronder Suriname. Dat is een klein land, maar wel altijd nog een belangrijke schakel met vooral een hub-functie naar Zuid-Amerika.

Hardwerkende immigranten

Tot zo’n kwart eeuw geleden was China dat enorme Aziatische land waarvan we in Suriname eigenlijk weinig wisten. Wat zich daar precies afspeelde, was onbekend. In Suriname kenden we de Chinezen vooral als hardwerkende immigranten en van de Chinese verenigingen, maar dat was het zo’n beetje. Zo’n kwart eeuw geleden ging het Chinese roer in Suriname geleidelijk aan ook om. De nieuwe nieuw-komers kwamen vooral met een puur economisch doel en openden supermarkten en andere zaken bij de vleet. Enig beleid van de overheid ontbrak, waardoor je nu in een straal van honderd meter verschillende supermarkten, kleding- en bouwmaterialenzaken hebt. Nog altijd zitten vliegtuigen uit Amsterdam vol met Chinese immigranten.

In Suriname merkten de media vooral dat de diplomaten beetje bij beetje toegankelijker werden, iets wat voorheen ondenkbaar was. Journalisten werden met regelmaat uitgenodigd voor (snoep)reisjes naar het land, waarbij vaak het doel onduidelijk was. Met name de vorige ambassadeur, Quan Liu, deed zijn uiterste best om de sympathie van het Surinaamse volk voor zijn land te winnen. Hij schroomde niet om zaken regelmatig mooier voor te stellen dan ze daadwerkelijk waren.

Zo beweerde hij bijvoorbeeld hoog bij laag dat in China de laatste vervuilende kolenmijn binnenkort zou worden gesloten. In werkelijkheid draaien er nog honderden op volle toeren en zijn er nog eens tientallen verspreid over het hele land heropend. De slotverklaring op de recente klimaattop in Glasgow werd onder druk van China (en India) zelfs afgezwakt: het stoppen met de steenkoolwinning werd gewijzigd in “het streven om de winning te verminderen”. Hierdoor werd volgens velen met ??n pennenstreep de top een fiasco.

Misleidend en schadelijk

Ambassadeur Quan Liu wilde absoluut geen kritische geluiden horen over vervuilende kolenmijnen, onderdrukking van de Oeigoeren die massaal worden gesteriliseerd en in kampen worden gemarteld of over herkolonisatie van andere landen. Het waren volgens hem allemaal verzinsels van het westen en bedoeld om zijn grote leider Xi Jinping in een kwaad daglicht te zetten. Xi Jinping staat voor de meeste Chinezen op het voetstuk van een godheid, dus dat is uit den boze.

De sfeer tussen de Ware Tijd en de Chinese ambassade in Paramaribo sloeg twee jaar geleden van de ene op de andere dag om na een publicatie over de Chinese schuldenval waar de regering-Bouterse volgens de krant duidelijk zichtbaar inliep. Quan Liu reageerde als door een wesp gestoken. “De kritiek is misleidend en schadelijk”, schreef hij onder meer en voegde daar nog aan toe dat het zijn opdracht is de vriendschappelijke relatie tussen zijn land en Suriname te verstevigen.

In de maanden die volgden, bestookte hij de redactie met artikelen en toespraken van Xi Jinping waarin zijn beleid en visie keer op keer werden herhaald. Uitnodigingen voor recepties en andere plechtigheden bleven consequent uit, van al min of meer geplande snoepreisjes werd niets meer vernomen.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina