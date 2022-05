De Bye laat goede indruk achter

05/05/2022 14:07

Van onze redactie

Angela de Bye heeft als referee de leiding gehad over judopartijen tijdens de Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Rosario.

Foto: Rakesh Parag



PARAMARIBO –

Angela de Bye kijkt terug op twee succesvolle dagen tijdens de derde Zuid-Amerikaanse Jeugdspelen in Argentinie, waar ze referee was tijdens de judowedstrijden. Ze heeft een goede indruk achtergelaten, vertelt ze trots aan de sportjournalist Rakesh Parag, die in Rosario is om verslag te doen van het regionaal evenement.

De Surinaamse referee heeft op beide wedstrijddagen – 3 en 4 mei

– finalewedstrijden geleid. “Ik zat in het finaleblok. Dinsdag heb

ik een gevecht om de bronzen medaille en de laatste finalewedstrijd

gehad, woensdag had ik een partij om het brons en twee

finalewedstrijden, inclusief het laatste gevecht. Dat wil zeggen

dat het goed is gegaan”, concludeert ze.

De Bye doet er, zoals de Ware Tijd woensdag berichtte,

alles aan om zich als referee te kwalificeren voor de Olympische

Spelen. “Ik zou het echt geweldig vinden. Zoals alle sporters ooit

naar de Olympische Spelen willen gaan, zo wil ik ook als referee

daar zijn”, houdt ze Parag voor. De volgende editie van ‘s werelds

grootste sportevenement is in 2024 in de Franse hoofdstad

Parijs.

De 48-jarige De Bye geeft aan dat haar leeftijd het enige punt

is dat in haar nadeel werkt. Omdat vijftig jaar de grens is,

is 2024 haar enige kans om op de Olympics te staan. “Maar ik vind

het al een hele eer dat ze over mij praten om eventueel op de lijst

te worden geplaatst voor Parijs.”

De Bye, die in april ‘international referee’ van de

Internationale Judofederatie (IJF) werd, treurt wel over de

‘gemiste’ kans in 2019 om haar graad te halen. “Eigenlijk had ik

mijn examen voor international referee drie jaar geleden moeten

doen. Ik stond al op de lijst, maar wegens omstandigheden ging dat

toen niet door. Als het anders was geweest, had drie jaar de tijd

om punten te vergaren en drie jaar geleden was ik ook drie jaar

jonger.”







