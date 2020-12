‘De bond laat ons steeds vallen’

“We zijn moe geworden van alle verhalen. Steeds weer hetzelfde, we pikken het niet meer.” Dit benadrukten teleurgestelde verpleegkundigen van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) vrijdag tijdens een spontane actie bij het hoofdkantoor aan de Limesgracht. De protesterende groep is niet te spreken over het feit dat haar salaris regelmatig laat wordt uitbetaald. Daarnaast kunnen ze vanaf maart niet beschikken over verschillende toelagen waaronder de Covid-19-compensatie die de overheid had toegezegd en vergoeding van overwerk zoals middag- en nachtdiensten.

