De Arend toch nog langs beter spelend CLD

Ike Bruce (13) scoort uit deze actie een van zijn zes threepointers voor CLD, terwijl Emile la Rose (15) van De Arend verslagen toekijkt.

PARAMARIBO –

Wilfred Zeefuik is van mening dat coachen ego management is. De Arend heeft dinsdagavond in het SBA-toernooi 2022: ‘Mek a basketbal dribbel baka’ alles op alles moeten zetten om het kranig spelende CLD met 72-68 op de knieen te krijgen. In de eerste ronde walste het nog met 96-70 over de tegenstander. “Als mannen met een hinderlijke ego komen om topscorer te worden dan ga ik minder coachen totdat ze het resultaat zelf inzien. Meerdere spelers zijn met een verkeerde instelling gekomen. Ik laat ze dan zelf hun spel corrigeren”, meent de De Arend-coach.

Zijn ploeg begon met een 8-0 achterstand na opeenvolgende

threepointers van Ike Bruce en een lay-up van Damien Despo. Giany

Kerpens scoorde de eerste basket van de latere winnaar met nog 7:08

minuten. De eerste tien minuten werden uiteindelijk met een 15-15

stand afgesloten.

De Arend ging de rust na een 21-12 run in de tweede quarter met

36-27 in. Despo opende de voorlaatste periode met een driepunter

voor CLD, dat met nog 1:56 minuten uit een jumper van hem langszij

kwam: 48-48. Joey Tojo zorgde echter ervoor dat De Arend de vierde

quarter met 52-50 inging.

CLD bleef in het kielzog van de opponent. Angelo Hyslop liet CLD

met nog twintig seconden uit een lay-up tot een punt naderen:

69-68. Clarence Rozenblad (tweemaal) en Emile la Rose (eenmaal)

bezegelden de winst uiteindelijk uit vrije worpen voor De

Arend.

“Mijn spelers hebben zelf ingezien dat ze hun attitude moeten

veranderen. Ze zijn wel nog in een leerproces”, aldus Zeefuik.

Tegenhanger Earl Sabajo is van mening dat CLD beter had kunnen

presteren. “Ik heb ze in vergelijking tot de eerste ontmoeting deze

keer beter laten verdedigen”, meent de CLD-oefenmeester. “Ik heb de

chemistry ook aangepast en meer pick and rolls gedaan. Me jongens

moeten mentaal nog sterker worden en het uitgelegde gaan

uitvoeren”, aldus Sabajo.

Sven Tojo leidde De Arend met negentien punten en genoot goede

bijval van La Rose, die vijftien had. Bruce, die zes

threepointers maakte, werd met 23 punten topscorer bij CLD. Despo,

die twee driepunters maakte en een succesvolle dunk uitvoerde,

noteerde 21 punten. Ruckers kreeg CLD/Interfarm in de tweede partij

met een century (146-51) op de knieen.







