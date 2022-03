De Anticorruptiewet geen papieren tijger maar het zwaard van Damocles!

04/03/2022 17:01

In januari werd onder meer ex-governor Robert van Trikt tot gevangenisstraf veroordeeld op grond van overtreding van de Anticorruptiewet.



Dit artikel maakt een verbinding met een door mij gepubliceerd artikel in het Surinaams Juristenblad (SJB) van 3 december 2021 van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV). Hierin wordt besproken de actualiteit rond corruptie en wordt een verbinding gemaakt met de recente uitspraken van de strafrechter in het Tweede Kanton in de eerste zaken die zijn behandeld op basis van de Anticorruptiewet. De nog te plegen uitspraak van de kantonrechter was in feite een testcase voor de samenleving om te zien of we weer te maken hadden met een “papierentijger” en klassenjustitie.

CORRUPTIE IS CRIMINALITEIT van het ergste soort en net een

tumorgezwel in elke samenleving. Het zal er altijd zijn, net als

andere vormen van criminaliteit zoals diefstal met geweld,

verkrachting et cetera. Maar om deze te bestrijden, af te snijden

dan wel naar minimale proporties terug te dringen, dienen als basis

aanwezig te zijn onafhankelijke staatsinstituten, goed geformeerde

wetgeving, effectief controlerende staatsapparaten, burgers en

maatschappelijke organisaties met moraal en ethiek. Indien dat niet

het geval is, dan zal corruptie in het land voortwoekeren en

uiteindelijk de instituten en het land overwoekeren en verstikken.

Het resultaat zal zijn de “dood” van de huidige en toekomstige

generaties!

Schadelijk

DE WERELDGEMEENSCHAP IS het over eens dat corruptie onder meer

schadelijk is voor de duurzame ontwikkeling van de mens en het

milieu en zij tevens rechtvaardigheid, de economie, democratische

instituten, de rechtstaat, stabiliteit van samenlevingen en

regeringen ondergraaft. Voorts faciliteert corruptie georganiseerde

criminaliteit en terrorisme en bevordert zij armoede.

Corruptie kan overal de kop opsteken. Zij wordt vaak in stand

gehouden met de hulp van professionals zoals bankiers, accountants,

advocaten, makelaars en financiele systemen en bedrijven die

corrupt vermogen witwassen of verbergen. Corruptie kan onder andere

de volgende gedragingen omvatten:

Landsdienaren die geld afdwingen of accepteren of voordelen

genieten in ruil voor bepaalde diensten;

Politici die staatsmiddelen misbruiken of overheidsfuncties of

contracten toewijzen aan hun financierders, vrienden en

families;

Ondernemingen die overheidsfunctionarissen omkopen voor

lucratieve contracten.

Corruptie is geen nieuw fenomeen in Suriname. Denk onder andere

aan de veroordeling van politicus Willy Soemita, het

Begro/Insulair-schandaal waarbij de ondervoorzitter van de NPS Arti

Jesserun en Dilip Sardjoe van de VHP betrokken waren, de

grondkwesties met stichting Dikin van de familie Somohardjo,

grondgesjoemel door onderminister M. Gopie van RO en minister

Roline Sasoedin, et cetera. Het zou te ver voeren en een honderdtal

pagina’s extra kosten om al deze en andere vermeende zaken in dit

artikel te bespreken.

Er wordt al decennialang door regeringen, parlementen en de

samenleving in Suriname gesproken over de noodzaak voor een

goedwerkende anticorruptiewet. Een bekende uitgesproken statement

bij een jaarrede is die van de ex-president Bouterse in zijn

regeringsverklaring van 2011:”Het voeren van een kruistocht tegen

corruptie.”

In het Herstelplan 2020-2022 van de regering-Santokhi-Brunswijk

is het volgende opgenomen:”Suriname heeft een anticorruptiewet, die

na vele jaren in 2017 is aangenomen, maar nooit operationeel is

gemaakt. De nieuwe regering heeft aangekondigd hiertoe te zullen

overgaan.”

In de meeste gevallen na maatschappelijke verontwaardiging,

beheersing van de lokale media, “harde” uitspraken door

regeringslieden en verkiezingsroes, dooft deze weer uit. In enkele

gevallen heeft zelf de destijds zittende president Bouterse gepleit

om de vermeende corruptiegevallen te laten voor wat het is. Zijn

uitspraak was: “Zand erover.”

Komt hierin verandering vanwege de huidige Anticorruptiewet en

de uitspraak van de rechter in het Tweede Kanton, is de

Anticorruptiewet voldoende en wat is de status van Suriname

betreffende corruptie?

Goede initiatieven

DE FEITEN ZIJN: Suriname heeft de Inter-Amerikaanse Conventie

tegen Corruptie (IACAC) in 1996 heeft geratificeerd en in 2021 is

Suriname toegetreden tot het Verdrag van de Verenigde Naties tegen

Corruptie (UNCAC). 21 jaren na ratificatie van de IACAC is een

Anticorruptiewet goedgekeurd. Goede initiatieven in het kader van

anti-corruptiewetgeving en beleid is onder andere de goedkeuring

van een aangepaste Bankwet, het participeren aan het EITI

(initiatief voor transparantie van winningsindustrieen) door de

staat, goedkeuring van de Wet op de jaarrekening en aanpassing van

Wet op de Rekenkamer. Suriname is in 2020 gedropt van plek 44 naar

plek 38 op de internationale corruptieperceptie-index.

V??r de goedkeuring van deze Anticorruptiewet is er een aantal

conceptvoorstellen voor een anticorruptiewet ingediend en

teruggenomen. Breekpunt was overwegend het bereiken van consensus

over een verklaring van vermogen van alle politici, hoge ambtenaren

en managers en directeuren van parastatalen en de terugwerking van

de wet. Tot nog toe is na de goedkeuring van deze wet, de

operationalisatie, niet tot stand gebracht. De huidige

regering-Santokhi-Brunswijk heeft in augustus 2020 een

presidentiele commissie ingesteld met als taak voorbereiden van

Staatsbesluiten en andere uitvoeringsbesluiten. Maar er is

nagelaten de Anticorruptie Commissie conform artikel 4 te benoemen.

Dit wordt ervaren als vertragingstactiek, ook van de huidige

regering.

In januari 2022 heeft de rechter in het Tweede Kanton vonnis

gewezen in de door het Openbaar Ministerie (OM) aangebrachte

corruptiezaken waarbij onder meerten laste werd gelegd de

overtreding van de Anticorruptiewet. Alle betrokkenen, onder wie de

ex-minister van Financien, de ex-directeur van de Surinaamse

Postspaarbank (SPSB), een directeur van het accountantsbureau

Orion, de ex-governor en de juridisch directeur van de Centrale

Bank van Suriname (CBvS), werden veroordeeld tot gevangenisstraffen

en boetes.

Ook staat de weg open tot instellen van het proces voor

terugvordering onrechtmatig verkregen vermogens. De juridische

discussie of de Anticorruptiewet zonder de Commissie toegepast kon

worden, in 1e aanleg kn nu worden beeindigd. In mijn

SJB-artikel was ik van mening, maar ook het OM in zijn

tenlastelegging, dat er was voldaan aan alle vereisten voor de

totstandkoming van een wet in formele en materiele zin. Verder dat

de Anticorruptiewet andere wetten in dit kader alleen maar heeft

versterkt.

De Anticorruptiewet is geen papierentijger gebleken, maar geldt

als het zwaard van Damocles boven de hoofden van huidige en

toekomstige functionarissen met corruptieve ideeen

Vanwege de hoger beroepen van alle veroordeelden is nu het

uitkijken naar wat het oordeel zal zijn van het Hof van Justitie.

In ieder geval is in deze case, naar mijn mening, wel sprake van

herstel van het rechtsgevoel en dat wet en recht ook gelden voor

toppolitici en topfunctionarissen.

Elementen hoger beroepen

IN HET DECREET Domeingrond 1982 zijn in het kader van de

Anticorruptiewet ook enkele interessante wijzigingen doorgevoerd

die transparantie moeten waarborgen en de dubbele uitgifte van

gronden moeten voorkomen. De hoop was dat gesjoemel, fraude en

valsheid in geschrifte met domeingronden eindelijk zouden ophouden.

Het voormalige ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waarvan

later werd afgesplitst Ruimtelijke Ordening, Grond- en

Bosbeheer (RGB) en daarvan nu Grondbeleid en Bosbeheer (GBB),

is continu een bron geweest van domeingrondfraude en

gesjoemel. Het is daarom ook altijd een erg gewild ministerie door

coalitiepartners van te vormen regeringen.

Vanaf het bestaan van RGB in 2005 heeft dit ministerie in drie

regeerperiodes al negen ministers versleten, waarvan een onder de

regering Venetiaan- II, zeven onder de regeringen-Bouterse en een

onder de huidige regering Santokhi-Brunswijk. Domeingrond en

concessies onder andere als doel van corruptie casu quo oneerlijk

persoonlijk verkregen voordeel is heel aantrekkelijk. Dit onder

meer omdat het waardevast is, makkelijk verhandelbaar en over het

algemeen weinig sancties volgen op corruptieve handelingen in dit

kader.

Verplichte verklaring

ARTIKEL 9 VAN de Anticorruptiewet stelt aan de orde de

verplichte verklaring over inkomen en vermogen met betrekking tot

publieke functionarissen. Hierbij worden functionarissen opgesomd.

Het dient natuurlijk niet limitatief te worden opgevat deze

opsomming, omdat er ook nog andere functionarissen kunnen en dienen

te worden toegevoegd. Opvallend is dat zeer weinig tot geen enkele

politici hun vermogens en inkomens hebben vastgelegd bij de notaris

na de afkondiging van de Anticorruptiewet.

Als drogredenen wordt vaak de afwezigheid van de Commissie of

het speciaal te ontwikkelen formulier genoemd in artikel 9 lid 1.

De Anticorruptiewet kan nageleefd worden op dit punt, zonder het

bestaan van een Commissie. Dus alle genoemde categorieen politici

en functionarissen in de Anticorruptiewet die dat nog niet hebben

gedaan, overtreden de wet en kunnen in principe vervolgd worden.

Als politicus die helemaal geen publieke functie bekleedt, heb ik

laten zien dat het kan, door het vermogen en de inkomens van mij en

mijn gezin vast te leggen bij de notaris in april 2020.

Het artikel 13 (de leden 1, en 3) zie ik ook als eminent voor

toetsen van besluiten genomen door de huidige regering, die als

discutabel in de maatschappij worden aangemerkt. Onder andere kan

genoemd worden de benoeming van familieleden door de president en

vicepresident in publieke functies en de toewijzing van

domeingronden aan onder andere regeringsfunctionarissen of hun

verbonden familieleden of personen.

Bij corruptie gaat het bijna altijd om onrechtmatig verkregen

middelen c.q. vermogen. En om de pleger daadwerkelijk te treffen

dient er dus wettelijk alles eraan gedaan te worden dat die

middelen of vermogen beslag wordt gelegd en uiteindelijk

teruggevorderd worden. De artikelen 14 en 15 van Anticorruptiewet

geven daartoe de mogelijkheid. Het heeft geen zin de pleger met een

jaar of vier van zijn of haar vrijheid te ontnemen en na deze

periode van vrijheidsbeneming deze zich vrijelijk en met volle

teugen te laten genieten van het onrechtmatig verkregen vermogen of

middelen.

De vraag dus of de Anticorruptiewet ondanks alle nieuwe

maatregelen en de uitspraak van de rechter effectief zal werken,

blijft rechtovereind staan. Dit onder andere als we ook kijken naar

de wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers.

Deze kan enerzijds een barriere vormen in politieke zin. Dit hebben

we reeds waar kunnen nemen bij de bescherming van partij- of

coalitiegenoten door DNA-leden van de eigen partij of coalitie,

door een verzoek van de procureur-generaal (pg) voor

corruptieonderzoek aan de DNA af te wijzen.

Aanbevelingen

HET IS DUIDELIJK dat er nog onvoldoende politieke wil is om deze

wet volledig operationeel te maken of deze na te leven en daarnaast

is integrale anti-corruptiewetgeving nodig voor een effectievere

werking. De onderstaande aanbevelingen doe ik daarom in dit

kader

Aan DNA en regering:

Alle leden, publieke functionarissen genoemd in de wet

instrueren hun vermogens conform de Anticorruptiewet vast te

leggen, (van de regering eisen) de Anticorruptie Commissie in te

stellen.

Alle verdachte gevallen van corruptie voorleggen aan de pg,

inclusief die zijn begaan onder de huidige regering.

Wetsvoorstellen voor completering van de

anti-corruptiewetgeving indienen en behandelen (onder andere Wet

Openbaarheid van Bestuur, Wet Ombudspersoon, Wet op Enquete, Wet

Financiering Politieke Partijen en aanscherping

Anticorruptiewet).

Artikel 140 van de Grondwet in relatie tot Wet Instaat van

Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers kritisch evalueren en

wijzigen waar nodig.

Integraal naleving van de Anticorruptiewet.

Alle verdachte gevallen van corruptie voorleggen aan de pg,

inclusief die onder deze regering.

Invoeren van de voorstellen uit de Nationale Risicobeoordeling

(NRA).

Aan de samenleving:

Van de regering en DNA eisen benoeming van de Anticorruptie

Commissie (door middel van petities, schrijven, acties en

dergelijke).

Verdachte gevallen van corruptie voorleggen aan de pg.

Rechtszaken tegen regeringsfunctionarissen aanhangig laten

maken voor naleving Anticorruptiewet.

Zoals eerder aangehaald bestaat er geen honderd procent

corruptievrije samenleving, maar als we gemeend de weg op willen

van een corruptiebestendige samenleving als voorwaarde voor

duurzame ontwikkeling en serieuze welzijnsbevordering van elke

Surinamer, dan hebben we geen andere keuze dan deze aanbevelingen

serieus met zijn allen op te volgen.

Steven Alfaise is jurist en voorzitter van de partij

Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)







