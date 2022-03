Dc’s trainen om werk beter te doen

31/03/2022 08:08

De dc’s hebben de afgelopen periode weer trainingen gevolgd die ervoor moeten zorgen dat ze hun werk beter doen.

Foto: Regionale Ontwikkeling en Sport



PARAMARIBO –

“De dc’s krijgen niet alleen praktische zaken mee, maar ook de nodige tools waarmee zij hun werk beter kunnen doen”, vertelt Jennifer Jozefzoon-Wachter, onderdirecteur van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, over de capaciteitstraining die is verzorgd aan de burgervaders en -moeders. Hen rest nog nog twee trainingsdagen, waarna de afsluiting plaatvindt met een teambuilding.

De training is bedoeld om het korps districtscommissarissen te

versterken. Het traject daartoe werd in december 2021 ingeluid,

waarna de trainingen officieel in februari van start gingen. Deze

maand waren er weer sessies, waarbij hun vaardigheden worden

aangescherpt.

Onder meer zijn er leiderschapstrainingen verzorgd, terwijl er

ook tijd is ingeruimd om de dc’s in te lichten over bestuurs- en

staatsrecht, het belang van interne communicatie, het traditioneel

gezag en dienstbestuur. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling

en Sport en het onderdirectoraat Districtsbestuur en

Decentralisatie zijn samen met een presidentiele commissie belast

met de organisatie.







