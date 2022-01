‘Dc Linga moet zich niet politiek laten misbruiken’

15/01/2022 16:05 – Samuel Wens

BOVEN-SURINAME – Districtcommissaris Erwien Linga van het ressort Boven-Coppename ondermijnt zijn collega Frits Dinge, meent kapitein Stefhanus Poeketi van het dorp Dhawme. Hij is voorzitter van de twaalf lo (stammen) van de Saamaka. Poeketi verwijt Linga ervan namens de regering offici?le handelingen te hebben gepleegd in het ressort Boven-Suriname waar Dinge burgervader is.

Poeketi: “Het lijkt erop alsof Dinge met verlof is en Linga waarneemt, terwijl dat helemaal niet zo is. Linga moet stoppen zich politiek te laten misbruiken.” Linga vergezelde minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij een week geleden bij zijn bezoek aan de jarige granman Albert Aboikoni. In het dorp Ginginston hebben de dc en minister namens de regering ook landbouwspullen overhandigd.

Dc Dinge zegt desgevraagd tegen de Ware Tijd dat hij er niet van op de hoogte was dat zijn collega Linga in zijn bestuurresort was. Hij geeft verder aan dat hij niet uit zijn gebied was en normaal op het commissariaat was. Eerder had Dinge laten merken tegenover de Ware Tijd dat hij zich overgeslagen voelde, maar dat hij de excuses van de minister, die op de terugweg naar Paramaribo bij hem stopte, had geaccepteerd.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina