Daury Rodriguez mester rectifica acusacion falso di pedofil haci na Claudius Philips

The content originally appeared on: Diario

Hues ta ordena den su sentencia

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta Hues di Corte di Husticia a dicta sentencia den e caso sumario cu Claudius Philips (Claudius) a cuminsa contra Daury Rodriguez (Daury). Hues a aproba e demanda di Claudius cu Daury mester rectifica e acusacion falso di pedofil contra dje. Hues ta haya cu Daury a tacha e bon nomber y honor di Claudius y cu Daury mester kita loke el a pone riba Facebook y rectifica manera Hues ta ordena.

Sentencia: Hues ta mustra cu Claudius ta un musico conoci cu tin masha hopi toca cu su grupo Oreo. El a mustra cu na 2011, Corte di Husticia a condena Claudius pa tabatin den su laptop, pornografia di mucha.

Dia 21 di Juni 2022, “Old Musicians From San Nicolas” a pone riba Facebook cu lo bay rindi homenahe na Claudius riba 16 Juli 2022. Daury a tuma e informacion aki y pone riba Facebook: “But Pedophiles Get Honored”.

Hues ta mustra cu abogado di Claudius, mr. Mohamed, a manda Daury carta pa e rectifica e acusacion aki pasobra nunca Claudius a worde condena pa pedofiel. Daury a reacciona: “See you in Court Claudius Philips”. “Esaki lo bira un kortegeding di: E muchanan cu a worde marca for life door di monsters contra 1 di e monsternan.

Evaluacion di Hues: Hues den su evaluacion di e caso ta mustra cu den e caso aki tin dos punto cu ta para contra otro.

E promer ta e derecho di expresion liber, cu ta para den nos constitucion. E di dos ta prohibi e derecho pa haci expresion liber pasobra e ta tacha bon nomber di hende.

Hues ta mustra cu e nomber pedofil den pueblo ta conoci pa un persona cu a abusa sexual di un mucha y ta worde masha menosprecia den comunidad.

Tacha bon nomber: Hues ta haya cu e publicacion di Daury, cu ta yama Claudius pa pedofiel, ta tacha e bida personal di Claudius masha severo. Hues ta mustra cu segun Daury, e hecho cu a condena Claudius pa pa pornografia di mucha, ta suficiente pa considera Claudius un pedofil.

Hues no ta di acuerdo cu e ponencia aki. Hues ta haya cu Daury no tin ningun prueba pa ta yama Claudius pa pedofil. El a mustra cu e video cu abogado di Daury a presenta den Corte no ta sirbi como prueba. Hues a mustra cu riba e video por mira un persona cu bo no ta mira bon y cu a keda anonimo. E persona ta papia di algo cu a pasa tempo cu e tabatin 7 aña pero no ta describi kico a pasa cu lo por cualifica como abuso sexual.

Hues a bisa cu e ta aproba e demanda di Claudius contra Daury.

Decision: Hues a ordena Daury pa dentro di 24 ora cu Daury a ricibi e sentencia, e mester kita loke el a pone riba Facebook di Claudius y pa esaki keda for di Facebook. Hues a ordena pa Daury paga daño na Claudius di 500 Florin pa cada dia cu e no cumpli cu e orden aki, te un maximo di 25.000 Florin.

Hues a ordena Daury pa dentro di 24 ora cu Daury a ricibi e sentencia, pa e publica e rectificacion, sin pone comentario of reaccion riba e pagina di Facebook di Daury. Esaki mester keda publica riba e pagina di Facebook di Daury pa minimo 2 siman.

E rectificacion ta: “Den e veredicto den caso sumario di e Hues di Corte di Promer Instancia di Aruba di fecha 10 Augustus 2022, mi a worde condena pa pone un rectificacion relatando na e acusacion cu mi a haci contra di Claudius Alvin Philips, esta cu e ta un pedofil of abusador di mucha.

Huez a conclui cu pa e acusacion ey no tin base, y/of cu e acusacion aki ta un acto inhusto pasobra sin prueba ta ataca e honor y e bon nomber di Claudius Philips”.

Tambe Hues a ordena pa Daury paga tur e gastonan di e Caso sumario den Corte aki na banda di Claudius, incluyendo pues salario di e abogado di Claudius.