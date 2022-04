Database van alle vissersvaartuigen

10/04/2022 05:58



Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gaat samen met het World Wildlife Fund (WWF) een database opzetten van alle vissersvaartuigen die onder een geldige vergunning van het ministerie opereren. De overeenkomst voor het project ‘Populating the new fisheries vessel database of Suriname’ is dinsdag ondertekend en zal bijdragen aan de strijd tegen illegale, ongereguleerde en ongerapporteerde (IOO) visserij in de Surinaamse wateren.

Behalve de naam en het registratienummer van elk vaartuig, zal

heel wat informatie aan de database worden toegevoegd zodat elk

uniek vaartuig te herkennen is. Zo zullen de precieze afmetingen,

constructiematerialen, kleuren, gegevens van motor (o.a.

serienummer), alsook foto’s worden toegevoegd. Dit is nodig om

zogenaamde ‘spookboten’ te kunnen herkennen.

Spookboten zijn ongeregistreerde en daardoor dus illegale

vaartuigen die de naam, registratienummer, vergunning en andere

documenten kopieren van een geregistreerd vaartuig om zo de

vergunningsplicht te omzeilen. Een database met alle kenmerken en

foto’s van elk legaal vaartuig moet de autoriteiten belast met

visserij-inspectie, inzicht geven om deze spookboten te herkennen

en te sanctioneren, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

“Gezien de rapportage van het vaker voorkomen van de

spookvissersboten in onze wateren zal deze visserij database in

combinatie met andere maatregelen ons beter in staat stellen deze

boten te herkennen,” merkte directeur Visserij Parveen Amritpersad

op bij de ondertekening van de overeenkomst.

Spookboten komen volgens het WWF in de Guianas, Brazilie en

Venezuela heel veel voor en vormen een enorme bedreiging voor de

duurzame exploitatie van de visgronden, de bestaanszekerheid van

legale vissers en kunnen leiden tot overbevissing van onze

visgronden. Het is een nationaal als regionaal vraagstuk dat op

verschillende niveaus bestreden zal moeten worden, en komt volgens

het WWF vaker voor in ontwikkelingslanden waar controlemechanismen

nog niet voldoende actief zijn.







