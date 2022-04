Dansfilm ideaal om sociaal-maatschappelijke issues bespreekbaar te maken

15/04/2022 18:01

Tascha Aveloo

De Guyanese danser en choreograaf Kelton Jennings (r) heeft onderdirecteur Clifton Braam geinformeerd over zijn plannen.



PARAMARIBO –

De Guyanese danser en choreograaf Kelton Jennings heeft tijdens een bezoek aan het directoraat Cultuur een voorstel gedaan voor kennisuitwisseling in de vorm van een project dat nog goed moet worden uitgewerkt. Het directoraat staat open voor de samenwerking.

Jennings is de oprichter en leider van de tien jaar oude

dansgroep Unique Arts Entertainment Guyana. Hij kwam in 2020 in

aanmerking voor een grant van de Unesco. Zijn project behelste het

maken van een dansfilm. “Ik heb het script en de choreografieen

geschreven. De bedoeling was om sociaal-maatschappelijke issues

waar onze jongeren onder gebukt gaan middels dans bespreekbaar te

maken”, vertelt hij.

De bedoeling was dat Jennings in Guyana, Suriname en Jamaica zou

filmen, maar vanwege de uitbraak van de Covid-19-pandemie deed hij

dat alleen in eigen land. “Maar we hebben een gedeelde

geschiedenis”, zegt hij over de drie landen. “Vele issues, zoals

mentale gezondheid en misbruik, zijn dingen waar wij ook mee

dealen. Ik hoop dat we alsnog die film kunnen maken in Suriname en

misschien andere eilanden.”

‘Paint the Picture’ is op YouTube te zien. De film

confronteert kijkers met issues zoals seksueel en fysiek misbruik,

mentale stoornissen door middel van dans.







