Dansers Kidcastic en Djanifo touren met Kenny B

04/03/2022

-

Shanavon Arsomedjo

Kidcastic en Djanifo touren met Kenny B.

Foto: privecollectie



AMSTERDAM –

“Ik ben niet in Suriname, maar als ik op het podium sta, omringd door andere Surinamers, dan voel ik die Sranan lobi en die chill Sranan vibe.” Kidcastic maakt dit jaar deel uit van de theatertour van Kenny B. Samen met Djanifo gaat hij de artiest ondersteunen bij het vertellen van ‘The Story of Kenny B’. De twee heren zullen tijdens de shows, door middel van dans, vorm geven aan zijn verhaal.

Djanifo danst al zeven jaren voor Kenny B. Los van het feit dat

deze danser getalenteerd is en weet hoe hij de nummers van de

artiest kan uiten met dans, is hij ook nog een neef van hem. Deze

keer heeft hij Kidcastic, die zich ook heel goed kan uitdrukken met

dans, gevraagd om hem te joinen. “Ik heb natuurlijk toegestemd.

Want wie wil nou niet met zo een legende als Kenny B willen

touren?, aldus Kidcastic. Deze shows ziet hij als een manier om

samen met andere topartiesten zijn geboorteland te

representeren.

Kidcastic en Djanifo hebben een goede verstandhouding, waardoor

samenwerken automatisch gaat. “We zijn beiden dansers en we weten

hoe we dingen muzikaal moeten aanpakken. Wat we meestal doen, is

rustig zitten en eerst goed naar de muziek luisteren. Daarna

spreken we af wat we precies gaan doen en werken we aan de aanpak

en de inhoud ervan”, legt Kidcastic uit.

Dansen is elke keer een andere ervaring. Dit, gezien elk

optreden anders is. “Bij sommige shows moet ik alle moed bij elkaar

verzamelen om het uit te voeren, maar zolang je daar bent beleef je

vrijheid met hetgeen je aan het doen bent. Dat mensen naar je

kijken en denken “dit heb ik niet eerder gezien in Nederland”,

geeft mij een bijzonder gevoel”, vertelt Djanifo. Dus vindt hij het

na zeven jaren nog steeds een leuke uitdaging.

Kidcastic bereidt hij zich niet alleen fysiek goed voor, maar

ook mentaal. Daar horen voeding, rust en een goede conditie vooral

bij. “Ik zie wat voor resultaat Kenny B levert, dus wil ik niet

minder dan dat leveren.”







