Dancell Leter topscorer in verlies

23/12/2021 04:04 – Terence Oosterwolde

Dancell Leter (14) leidde Dixie State University met dertien punten in het verlies. Foto: Dixie State/Stan Plewe

PARAMARIBO – Een team-high dertien punten van Dancell Leter waren niet voldoende voor Dixie State University om woensdagavond de overwinning te behalen in de NCAA Division I. Op bezoek bij Southern Utah University werd ruim verloren: 59-87.

De Surinaamse basketballer scoorde zes van de negen veldbaskets, miste zijn enige three-pointer en benutte ??n van de drie vrije worpen. Leter had verder vier rebounds, ??n steal, drie persoonlijke fouten en ??n turnover. Hij stond 24 minuten op het veld als basisspeler.

Voor 2.638 toeschouwers in het American First Event Center in Cedar City, Utah keek de bezoekende Dixie State al bij de rust aan tegen een grote achterstand: 17-50. De tweede helft was veel beter en werd zelfs gewonnen (42-37), maar dat was niet voldoende om de zegereeks van zes games in stand te houden.

Een zwakke start deed Dancell Leter (14) en zijn teamgenoten de das om.

Dixie State (7-6) begint vanaf komende week aan haar Western Athletic Conference-games (WAC). Op 30 december en 1 januari wordt in de eigen Burns Arena in Saint George gespeeld tegen respectievelijk Tarleton State University (5-8) en WAC-debutant Abilene Christian University (9-2).

De Stephen F. Austin State University, waarvoor Gavin Kensmil uitkomt, had dinsdag moeten uitkomen tegen de Jackson State University. Echter, de game werd uitgesteld vanwege Covid-19 gerelateerde zaken binnen het team van Tigers. De wedstrijd zal niet meer worden geprogrammeerd. SFA (8-4) sluit 2021 op 30 december af met de ontmoeting tegen de University of Texas Rio Grande Valley (5-7).

