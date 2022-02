Dancell Leter cruciaal in nipte zege Dixie State

13/02/2022 11:11

Terence Oosterwolde

Surinames Dancell Leter scoorde voor de zesde wedstrijd op rij twaalf punten of meer.

Foto: Dixie State



PARAMARIBO –

Dancell Leter heeft een dikke vinger in de pap gehad in de moeizame zege van Dixie State University op Grand Canyon University. In de 61-60 winst eindigde de Surinaamse basketballer zaterdagavond met vijftien punten, zijn zesde wedstrijd op rij in dubbele cijfers.

Leter scoorde een three-pointer, drie veldbaskets en benutte zes

van de zeven vrije worpen. Overall maakte hij vier van de twaalf

schoten, inclusief een van de drie three-pointers. In 27 minuten

als basisspeler kwam hij ook tot vier rebounds, twee fouten en twee

turnovers.

Dixie State, die de voorgaande drie duels had verloren, kroop

door het oog van een naald in de eigen Burns Arena. Het team stond

met 58-60 achter en had een three-pointplay van topscorer Hunter

Schofield (19 punten) nodig met 17,6 seconden om de zege in de

wacht te slepen.

Volgende tegenstander is New Mexico State University

(20-4/10-2), de koploper van de Western Athletic Conference. Op 10

februari verloor Dixie State (12-13/5-7) voor eigen publiek met

69-77. Leter sloot die game af met vijftien punten, vijf rebounds,

een assist en een steal. Deze keer wordt gespeeld in Pan American

Center in Las Cruces, New Mexico.







