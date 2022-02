Dambondvoorzitter Franklin Todie: etniciteit en clubbelang verwerpen

10/02/2022 20:01

-

Stan Herewood

Don Carlos Elliot, ondervoorzitter van het interim-bestuur draagt formeel over aan de nieuwe voorzitter Franklin Todie (r).

Foto: dWT



PARAMARIBO –

Ondernemer Franklin Todie heeft tijdens de bestuursverkiezing bij de Surinaamse Dambond bijna blanco volmacht gekregen om de organisatie te leiden. Van de tien stemgerechtigde leden stemden negen op hem. Johannes Alfaisie, zelf actief dammer, kreeg slechts een vereniging achter zich.

De nieuwe voorzitter heeft het beroep gedaan op zijn

tegenkandidaat niet aan de kantlijn te staan, maar samen te werken

aan de vooruitgang van de bond. Alfaisie erkent zijn nederlaag en

heeft tegen de Ware Tijd gezegd dat hij de leden wellicht

niet heeft kunnen meekrijgen achter zijn voorgenomen vernieuwingen

te staan.

Het is Todie opgevallen dat er steeds is geprobeerd het bestuur

in handen te stellen van damkenners, maar dat heeft niet helemaal

gewerkt. Met hem zijn de leden een andere koers opgegaan. “Ik ben

geen echte dammer, geen kenner als zodanig en ik ben ook geen lid

van een vereniging. Kortom, ik heb weinig kennis van het damspel.

Ik heb aan de andere kant dus ook geen vooroordelen en zal mij

strikt houden aan objectieve normen en werken conform de regels. Ik

wil leiding geven op grond van onpartijdigheid.”

Geconfronteerd met de wetenschap dat de bond wordt geteisterd

door etnische perikelen en clubbelangen geeft Todie toe hiervan op

de hoogte te zijn gesteld. Hij is ervan overtuigd dat hij met de

statuten in de hand een goede job kan doen. “Met sjoemelen en

mensen voortrekken is men bij mij niet terecht”, klinkt het

duidelijk en helder. “Er moet leiding worden gegeven. Het is geen

pikipikiprei“, dikt hij zijn harde taal aan.

Over de financiele armslag van de bond zegt hij te rekenen op

sponsoren en gelden te verkrijgen uit fundraisingsactiviteiten. De

ondernemer, gespecialiseerd in stratenmaken, verduidelijkt dat het

niet de bedoeling is om met geld van zijn bedrijf de SDB in stand

te houden. “Dat is ongezond. Er zullen mogelijkheden moeten worden

gecreeerd om aan financien te komen. Mi a no den ondernemer san

e bonk nanga moni. Men hoeft daar dus niet naar uit te

kijken.”







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina