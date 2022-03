Dag vijf: burgers keuren oorlog af

28/02/2022 20:03

-

Arjen Stikvoort



Foto: twitter.com



PARAMARIBO –

De wereld schikt op wanneer afgelopen donderdag Rusland zijn eerste militaire aanval pleegt op buurland Ukraine. De Russische president Vladimir Poetin wil de macht over het onafhankelijke Ukraine heroveren. Hoewel het een politieke strijd is, vallen in de oorlog burgerslachtoffers. De (wereld)economie zal hard door de oorlog geraakt worden. Ook Suriname volgt het nieuws, wat zich duizenden kilometers verder afspeelt, op de voet.

Angela Zorg weet niet hoe dit probleem tussen Rusland en Ukraine

kan worden opgelost. “Maar we zullen er zeker door beinvloed

worden. Want elke oorlog brengt schade met zich mee. En dat kunnen

we na corona en de al slecht verkerende economie niet nog een

keertje erbij hebben. Prijzen, alles zal duuder worden. Nee, ik ben

absoluut tegen deze oorlog.”

Witley Tersol denkt er precies zo over. “Hoewel Poetin geen

makkelijk persoon is om mee te praten, zal middels dialoog toch tot

een oplossing moeten komen. Bemiddelen in plaats van de keiharde

aanpak, wat de Russische president nu doet, zal moeten gebeuren.”

Tersol vindt het heftig wat er nu in de wereld gebeurt. Gebouwen

gaan kapot, gewone burgers worden slachtoffers. Nee, het moet op

een humantaire manier opgelost worden.”

Soerinder Doerga vindt ook dat er altijd bemiddeld moet worden

tussen de twee vechtende partijen. “Want wat er nu plaatsvindt, is

onrechtvaardig. Dit zijn barbaarse praktijken; rakketten zomaar

afvuren op onschuldige doelen. Ik keur dat af. Ukraine is een

onafhankelijk land. Als er zaken niet deugen, moeten die altijd

tussen de leiders besproken kunnen worden,” meent Doerga. Hij

vreest ook voor de vluchtelingenstroom die massaal naar andere

Europese landen trekt. “Want dat is een andere zorg hoe deze mensen

op te vangen.”

“We hebben helemaal geen oorlog nodig,” zegt Jai. “Wat Poetin

denkt gaat alle grenzen te boven. Ik hou van Russische mensen, maar

wat er nu gebeurt keur ik ten zeerste af.” Jai vreest voor de

gevolgen. “Want nu net de coronapandemie op zijn retour is, kunnen

we straks door de oorlog nergens meer heen.” Greetje Kanape vindt

de oorlog niet goed. “Waarom moet er gevochten worden? Laten ze

snel stoppen. Het gaat om samenleven met elkaar. Alleen zo krijg je

een betere wereld.”

Maandag vond er een dialoog plaats tussen een delegatie uit

beide landen. Er komt volgens beide partijen mogelijk in de komende

dagen een tweede gespreksronde.Het overleg wordt hervat worden

nadat beide regeringen van het gesprek op de hoogte zijn

gebracht.







