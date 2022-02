Cyarah Kensmil sterk in cruciale zege Ranger College

17/02/2022 15:03

Terence Oosterwolde

Cyarah Kensmil en andere sophomores kregen een ingelijste foto van de school bij hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen.



PARAMARIBO –

In haar laatste thuiswedstrijd voor Ranger College heeft Cyarah Kensmil een cruciale rol vervuld in de belangrijke 69-62 overwinning op de haast onverslaanbare Hill College. Tijdens ‘Sophomore Night’, waarbij de spelers die bezig zijn aan hun laatste seizoen op de junior college worden uitgezwaaid, eindigde de Surinaamse basketbalster met vijftien punten, zes rebounds, een assist, een steal en een block.

Kensmil, die bezig is aan een sterke ‘eindsprint’, scoorde voor

eigen publiek zes van de veertien schoten en benutte al haar drie

vrije worpen. Zij en topscorer Emily Vidal (28 punten) waren de

enige Ranger-spelers in dubbele cijfers. De Surinaamse had verder

een turnover en maakte drie fouten.

Ranger College heeft zich gerevancheerd op de 59-69 nederlaag op

19 januari thuis bij Hill College. Kensmil had toen veertien

punten, vijf rebounds, twee steals en twee blocks. De nederlaag

kwam tijdens een mindere periode van zes opeenvolgende nederlagen,

maar woensdag werden zaken rechtgetrokken.

Het verlies was pas het tweede in de laatste twaalf wedstrijden

voor Hill College, die een 18-10 winst-/verliesstaat heeft en in de

North Texas Junior College Athletic Conference (NTJCAC) pas voor de

derde keer verloor in veertien partijen. Ranger College, winnaar

van de laatste vier duels, verbeterde zijn record naar 14-14,

inclusief 8-6 in de NTJCAC. Zaterdag wacht in de voorlaatste partij

van het reguliere seizoen de uitwedstrijd tegen McLennan Community

College (13-12/7-6).







