Cultuurtuin weer geknipt en geschoren

Arjen Stikvoort

Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken pakt samen met Districtcommissariaat Paramarbo Noort-Oost de Cultuurtuin aan.

PARAMARIBO –

De bermen en de bosschages groeiden de pan uit in de Cultuurtuin. Maar daar hebben de afdeling Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken en het districtscommissariaat Paramaribo Noord- Oost dinsdag het mes in gezet. Met een groot team, in een grote actie, zijn er schoonmaakwerkzaamheden verricht langs de wegen. Ook de ondernemer Joel Terzol van Ring Harbour, heeft een bijdrage geleverd bij de opschoning van het gebied.

Opzichter Bihari van Openbaar Groen zegt dat er naar wordt

gestreefd om maandelijks de Cultuurtuin van overtollig groen te

ontdoen. “Dit zodat het gebied schoon blijft, mensen niet gaan

klagen en het aangenamer voor burgers is om te sporten.” Bij het

schoonmaken komt tal van vuilnis naar boven. “We komen van alles

tegen; tapijten, oude tv’s en zelfs autoruiten. Ook een hoop

plastic en blikjes treffen we bij het maaien aan.”

Districts-Commissaris Ricardo Bhola Bhola stelt de samenwerking

tussen de actoren op prijs. “Wij moeten allemaal de handen

ineenslaan om ons land en stad duurzaam te ontwikkelen. Dat is ook

wat de regering stimuleert. In het gebied wordt er veel gesport en

sporten is bijzonder belangrijk. Wij hopen dat een ieder gebruik

maakt van de omgeving en het looppad om zoveel mogelijk te

bewegen.”

Sandel Lens is een van de werknemers. Hij legt de laatste

hand aan de grasmaaiwerkzaamheden. “Er zouden tonnen moeten komen,

zodat de mensen hun vuil erin kunnen weggooien. Dat is beter voor

de natuur,” lacht hij al harkend de laatste restjes groen

zijn vuilniswagen in.







