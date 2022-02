Cultuurdirecteur Daan ontvangt eerste Wilgo Baarn award

13/02/2022 22:59

Cultuur Roseline Daan met de eerste Wilgo Baarn Award die zij uit handen kreeg van Gerold Yngard.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Cultuurdirecteur Roseline Daan heeft de eerste Wilgo Baarn Award ontvangen. Deze kreeg zij zaterdag uit handen van Gerold Yngard, secretaris van de stichting Ala Kondre Dron Ensemble, bij de Opo Yari van het directoraat Cultuur. “Hiermee bevestigen wij ons geloof in deze nieuwe samenwerking. Zie het als kraka voor het ministerie en al zijn medewerkers om het werk voort te zetten”, zei Yngard

Behalve de award doopte de stichting ook haar naam om in de ‘Wi

Na Wan Ala Kondre Dron ensemble’. Yngard sprak de hoop uit dat

stichting zal groeien in samenwerking met het directoraat. Hij

legde uit dat ‘Wi Na Wan’ is toegevoegd omdat het directoraat sinds

enkele maanden het cultuurmaandblad onder die naam uitgeeft. Dit

past binnen de Ala Kondre gedachte en dat moet volgens Yngard

gewaardeerd worden. Het dertig jaar oude Suripop-nummer ‘Wi na wan’

werd tegen deze achtergrond ten gehore gebracht door Kenneth

Arias.

Volgens Daan heeft haar directoraat een belangrijke taak en de

opdracht om te zorgen “voor de morele herbewapening” van de

samenleving. “Omdat we merken welke golven nu in dit land aan het

bewegen zijn. Maar deze moeten we tegenwerken en dat begint bij

onszelf. Laten we verkeerd handelen van anderen niet overnemen,

maar laat het goede bij onszelf beginnen”, stelde Daan.

Onderdirecteur Clifton Braam riep tijdens zijn toespraak

personeel en staf op om de schouders onder het werk te zetten. “De

afgelopen maanden hebben we voorbereidingen getroffen, vele

gesprekken gevoerd. Dit is het jaar van performen, van doen en

laten zien wat cultuur eigenlijk is. Want cultuur gaat dwars door

alles heen. We gaan het samen doen zodat het een prestatie is van

ons allemaal wordt.”







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina