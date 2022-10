Cuatro Venezolano den speedboat cerca di Curaçao gara cu 440 kilo di droga

The content originally appeared on: Diario

WILLEMSTAD: Tabata Diasabra mainta cu oficialnan di Wardacosta di Caribe Hulandes, a detecta un boto sospechoso moviendo den area cerca di Curaçao.

Esey a pone cu e Centro di Operacion Maritimo di Wardacosta saca un boto di patruya di Metal Shark, pa nan mobiliza mesora den direccion di e boto sospechoso pa asina trata na identifik’e, y mira si acaso ta algo legal of ta algo prohibi ta pasando.

Unavez cu e patruyero di e Metal Shark a yega den e area, nan a mira cu ta trata aki di un boto cu tin cuatro persona abordo. Ora di yega mas cerca, a bin realiza rapidamente cu e cuatro hombernan aki tin paki di droga abordo cu nan.

E patruyero a stop nan di sigui nabega, y a bay abordo pa asina controla e situacion. Na final a dicidi pa lastra e boto cu e cuatro hombernan venezolano rumbo pa e Pier di Wardacosta na e isla di Curaçao. Na yegada, nan a pasa e cuatro personanan aki na oficialnan di Cuerpo Policial di Curaçao.

Na Curaçao a pisa e pakinan di droga, y el a yega na un total di 440 kilo. Di esaki, 192 kilo ta cocaina, y 248 kilo ta marihuana.

E droga a wordo confisca, y manera ta socede awendia na Curaçao, e ta wordo destrui basta rapido pa evita cu algo malo ta socede cu e droga. Polis di Curaçao lo sigui cu e investigacion.

Ta asina cu Wardacosta di Caribe Hulandes den e periodo venidero lo bay intensifica nan controlnan riba lama. E controlnan aki ta dirigi pa cu cuido di frontera contra transporte ilegal di narcotica, migracion ilegal, traficacion di hende, y contrabando di arma di candela.

Pa por sigui cuida e awanan teritorial y costa aki na forma mas optimo, nan ta pidi yudanza di comunidad. Abo como ciudadano alerta, si acaso bo mira algo sospechoso riba lama, of algo peligroso, bo por yama Wardacosta mesora via number 913. Of via Whatsapp tambe di +599 9 510-0913