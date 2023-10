Cuatro aña di prison pa homber cu a purba exporta 175,5 kilo di cocaina den saconan di hariña

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e homber K.W. di 38 aña di ead, a presenta den Corte pa scucha su sentencia. Hues ta hay’e culpable y a confirma e exigencia di Fiscal.

Fiscal: Dia 6 October 2023, tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa Hues cu dia 6 Juni 2023, cacho anti droga a reacciona riba 46 saco di hariña cu tabata den un container na Fast Delivery destina pa Hulanda. A resulta cu tabatin 175,5 kilo di cocaina scondi den e sacaonan aki. K.W. tabata esun cu a cumpra e saconan di hariña y a hiba esakinan na Fast Delivery.

Fiscal a mustra cu 5 Juni 2023, K.W. a hiba e saconan den un truck na Fast Delivery. Dia 3 Juni 2023, K.W. a cumpra e saconan di hariña. Na opinion di Fiscal, e saconan di hariña a worde habri y cosi di nobo. Na Mei 2023, K.W. a haya un machine di cose di exterior.

Fiscal ta haya cu K.W. tabata sa di e transporte di droga. Fiscal a bisa cu e no ta kere cu K.W. no tabata sa cu tin droga den e saconan scondi. Fiscal a bisa cu no ta logico cu ta busca hariña for di Aruba cu ta bin for di Belgica y despues mand’e Hulanda. El a exigi 4 aña di prison pa K.W.

Sentencia: Hues a bisa cu e defensa di abogado ta worde rechaza. E ponencia cu K.W. no tabata sa cu e saconan tabata contene droga, y tambe cu tin duda con a yega na e cantidad di cocaina ta worde rechaza.

Hues ta haya K.W. culpable. Pa cu e castigo, Hues a tene cuenta cu 175,5 kilo di cocaina kier a exporta. Hues tambe a tene cuenta cu K.W. ta keda desmenti y no a tuma responsabilidad. Hues ta haya e exigencia di Fiscal na su lugar y a condena K.W. na 4 aña di prison.