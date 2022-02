Cuatro aña di prison pa coach di futbol di Brazil Jrs. cu a abusa di mucha homber

The content originally appeared on: Diario

Tin indicacion cu e tabata persigui muchanan via social media pa abusa di nan

ORANJESTAD (AAN): Tabata riba un Diabierna mainta trempan, esta 16 di Juli di aña pasa, cu varios unidad di Polis di JZP y demas autoridad, a presenta di sorpresa na un adres den Tarabana, enbusca di e homber Franklin J.G. Priest di 36 aña di edad. E homber aki ta Coach di Team di Futbol di muchanan di Brazil Jrs., y tambe ta un Ambtenaar trahando den veld di Enseñanza.

Su detencion ta pa actonan inmoral contra menor di edad. Y riba Diabierna su caso a wordo atendi den Corte di Husticia na Aruba.

E homber di inicial Priest riba Diabierna mainta via video conference a scucha Hues bisa cu ta hay’e culpable di a abusa di un mucha homber di 15 aña riba 31 di Mei 2021.

Hues a confirma e exigencia di Fiscal cu ta 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña y bou guia di Reclasering.

EXIGENCIA DI FISCAL:

Tratamento di e caso aki a sosode luna pasa caminda Fiscal a bisa Hues cu tin suficiente prueba di sosten. E sospechoso a declara na Polis cu el a bay na e cas y a drenta paden pasobra segun e sospechoso, e mucha tabata kier pa e conoce su wela. Segun e sospechoso, e mucha a bisa cu su wela lo no bay pafor. E mucha a declara cu su wela tabata drumi. E wela a confirma tambe cu e tabata drumi. E sospechoso ta bisa cu el a bay sinta den auto pa papia cu e mucha.

E mucha ta bisa cu F. Priest a haci actonan inmoral cun’e den auto. Fiscal ta remarca pakico Priest ta bay den auto cu e mucha siendo e ta bisa cu e kier papia cu e wela. Na dado momento e omo di e victima a yega y e victima a spanta y bira nervioso. E victima kier a bay paden pero Priest a bis’e pa laga e omo bay paden y despues e mucha ta bay paden.

A confronta Priest cu un serie di chat y e ta bisa cu “e no sa” of “no ta corda”. Mustra cu tin Security Video Camera na e cas cu ta mustra cu Priest tabata 4 minuut den e cas y mas o menos 6 minuut su so cu e mucha den auto. Por mira cu ora F. Priest a sali for di e cas, e tabata subiendo su carson.

Na opinion di Fiscal, tur esakinan ta mustra loke e mucha ta bisa cu e coach a haci actonan inmoral cun’e y a purba penetr’e.

Haya cu a keda legalmente proba cu Franklin Priest a haci actonan inmoral cu un mucha homber. Ley tey pa proteha muchanan menor di edad pa no worde abusa. E sospechoso ta conoci como coach di futbol cu ta traha cu muchanan. Su trabao ta pa yuda y salba guardia muchanan pa sigui studia. Fiscal ta haya cu P. no a haci’e sino a sigui su gana.

Fiscal no ta haya cu Priest por sigui haci e trabao aki mas. Den comunidad tin indicacion fuerte cu kier mas castigo pa tipo di delitonan asina. Mester tene cuenta cu esaki. Fiscal ta haya cu Priest no a responsabilisa pa loke el a haci aunke e tin derecho di nenga. El a exigi 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Esaki cu e condicion cu Priest ta cay bou guia di Reclasering. Tambe Fiscal a exigi pa prohibi Franklin Priest pa haci su trabao te caminda ley ta permiti.

SENTENCIA: Diabierna mainta via video conference Hues a dicta sentencia. E sospechoso Franklin Priest tabata den un oficina na KIA y den sala di Corte tabata Hues, Fiscal y abogado.

Hues a mustra cu segun ley, mester proteha mucha contra abuso sexual di adulto. El a mustra cu e ley ta bisa cu aunke cu e mucha no resisti, e adulto ta responsabel.

BUSCA MUCHA PA ABUSA: Hues a bisa cu ta un hecho cu e mucha homber di 15 aña y Priest di 35 aña tabata hunto. P. tabata den cas cerca e mucha.

Hues a bisa cu tin indicacion cu P. via social media ta persigui muchanan pa abusa di nan. A haya den smartphone di Franklin Priest potret di mucha menor di edad y e mucha a bisa Polis cu e coach ta un maniac. Tin un otro mucha cu a bisa cu Priest a ofrece placa pa abusa di dje.

Na opinion di Hues, mirando cu esakinan ta cuadra cu loke e victima a pasa aden, e ta haya cu tin suficiente prueba di sosten. Tambe Hues a mustra cu tin declaracion di e wela cu ta biba na e cas, e mucha, imagennan di video di seguridad na e cas.

CASTIGO: Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e seriedad di e caso. Actonan inmoral ta tacha integridad di un mucha. Esaki por afecta e mucha pa hopi tempo. Hues a confirma e exigencia di Fiscal.

El a condena Franklin J.G. Priest na 4 aña di prison di cual 6 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 2 aña. Esaki bou guia di Reclassering. Hues no a menciona nada cu ta prohibi Franklin Priest di sigui haci su trabao.

Manera ta conoci, Fiscal y e acusado tin 2 siman di tempo pa apela. Tempo lo mustra si e caso aki lo bay Corte Superior of no.