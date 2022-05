Cuatro aña di prison exigi pa muher cu a abusa di su mesun dos yiunan

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta Corte di Husticia a trata e caso penal cu Ministerio Publico a cuminza contra e muher R. di 58 aña, kende ta worde acusa cu entre Augustus 2011 te cu 2017 a abusa di su dos yiunan baou di 12 aña.

Subsidiario e ta worde acusa di a haci actonan inmoral cu su yiunan. Fiscal a haya R. culpable y a exigi 4 aña di prison. Den e articulo aki DIARIO ta concentra riba tratamento di e caso y exigencia di Fiscal y den un otro articulo ta publica e defensa di mr. D.Croes.

Hues a hala atencion di famianan: Na Corte tabata presente famianan di e muher sospechoso R. y tata, y algun familiar di e muchanan. For di tempran por a mira miembronan di CEA a separa e tata R.F. y familiar for di e lugar pa warda pa drenta sala di Corte. Esaki pa evita confrontacion entre famianan.

Den sala di Corte, ora e famianan a drenta, Hues a dirigi palabra na nan. El a hala nan atencion cu si durante tratamento di e caso, esun cu haci comentario, lo worde saca for di sala. Hues a pone e famianan sinta separa di otro tambe. Awor den sala di Corte a pone tur e stoelnan back aunke cu ainda tin e regla cu pa drenta edificio di Corte, mester tin mascara bisti.

Sospechoso desmenti: E muher R. a desmenti di a mishi cu su yiunan. Abogado mr. D.Croes a bisa Hues cu tres biaha el a pidi Fiscal pa scucha e sobrino E. di e muher sospechoso pero cada vez esaki a worde rechaza door di Hues.

Abogado a bisa cu entretanto e sobrino a pasa cerca dje y a duna un declaracion, cual e abogado tabatin ariba papel pa presenta na Hues.

Abuso di muchanan: Durante tratamento di e caso a sali na cla cu e tata R.F., di e dos muchanan, a haci denuncia 7 April 2021 contra su ex-señora R. El a bisa cu su yiu muher a bisa cu su mama R. tabata laga nan haci actonan inmoral cu otro y tambe tabata mishi cu nan y nan mester haci’e cu e mama. Esaki ta tempo cu e muchanan tabata 4 pa 5 aña.

Segun R.F. tin familiar a bisa cu e muchanan a conta cu nan mama R. tabata mishi cu nan. E persona dama J., cu tabata cuida e muchanan, a declara na KZP cu el a ripara comportacion straño di e yiu homber, kende cada biaha tabata pupu y pishi den su carson na scol. Tambe el a ripara cu e yiu muher tabata altera cu e mama.

Ora el a hala su atencion e yiu muher a bisa cu e no sa con e mama ta trat’e. E dama a bisa cu e no tabata sa di nada te ora cu R.F. a bis’e cu e muchanan presente. Despues el a bay papia cu nan y e yiu muher y e yiu homber a conta den detayes con nan mama tabata bay cu nan den baño pa baña y ora nan tabata sunu, e tabata pone nan mishi cu otro y haci actonan inmoral.

E dama J. a bisa cu e tabata cuida e muchanan pero no tabata sa cu e mama tabata pone nan haci actonan inmoral cu otro.

Un di e muchanan a bisa cu loke su mama ta bisa cu ta su tata R.F. a mishi cu nan, no ta berdad. El a bisa cu ta su mama tabata mishi cu nan. El a bisa cu su mama R. a kere cu nan lo no corda kico e tabata haci cu nan. Nan a bisa cu nan ta considera J. como nan mama y no kier nada di haci cu R.

Muchanan ta conta polis: E muchanan a declara na KZP cu nan tabatin 4 pa 5 aña e tempo cu e mama R. a pone nan ta cuminza mishi cu otro. Esey tabata mas o menos 2012, ora cu nan tabata R.F. a bandona cas. Segun e muchanan nan ta cuminza den baño y despues ta bay den camber di e mama.

Despues di un tempo e mama R. a bisa pa no haci’e mas. Esaki tabata tempo cu nan tabatin 6 y 7 aña. El a prohibi nan di baña hunto den baño. Awor e muchanan ta 14 pa 15 aña y nan bisa KZP cu nan mama a kere cu nan lo no corda kico el a haci cu nan.

Nan a bisa cu ta tur dia esaki tabata tuma lugar. Nan a bisa cu e mama ta gaña cu e no a haci nada. Nan a hasta bisa cu ora nan tabata hunga pafor e mama ta bay bisa nan cu awor ta ora di “train”. Cu esey e mama kiermen pa nan bay haci actonan inmoral cu otro. Nan bisa cu si nan no haci’e nan no ta haya coy hunga. Nan ta haya cu loke nan mama a haci cu nan, no ta bon. Mientras cu Hues tabata lesa e declaracionnan, e dama J. cu ta wak pa e muchanan tabata yora.

Rekisitorio di Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu casonan di inmoralidad tin biaha ta tarda hopi promer cu sali na cla. Den e caso aki e muchanan, despues di 7 aña, a bin conta kico a pasa. Fiscal a bisa cu esaki por ta door di fieldad pa cu nan mama of por ta cu nan tabatin miedo di conta. Door cu tempo a transcuri, na opinion di Fiscal, prueba directo no tey mas y mester busca pruebanan di sosten.

Ta door di e tata di e muchanan a haci denuncia, a cuminza e caso. Door di a tende di su dos yiunan di e abuso el a bay haci denuncia. Despues miembronan di KZP a scucha testigonan.

Diferente hende a scucha di e muchanan cu nan a worde abusa. Despues a scucha e muchanan, kendenan a splica kico a pasa. E yiu homber a bisa cu door di miedo di bay cas caminda mester haci actonan inmoral, e tabata pupu y pishi su carson. Esaki tabata sosode diferente biaha. E muchanan tabata conta con riba orden di e mama, mester haci actona inmoral cu otro. Fiscal a bisa cu e mama R. a desmenti.

Riba peticion di abogado a bolbe scucha e muchanan. Nan a bolbe conta con nan mama tabata mishi cu nan y nan mester mishi cu otro. Despues e mama tabata haci actonan inmoral cu nan. Esaki lo tabata sosode durante 1 aña. Na opinion di Fiscal, e hecho cu e muchanan no tabata menciona e temporada exacto y no a mira un cicratiz na e mama, no ta kita afor cu nan declaracion ta creibel. Fiscal a bisa cu muchanan no ta corda fecha exacto sino ta menciona periodo. El a bisa cu no tin ningun indicacion, manera e sospechoso R. ta pretende, cu e dama J. a cumpra e muchanan pa declara contra nan mama.

No tin ningun motibo pa duda den declaracion di e dos muchanan. Ademas tin hendenan cu a scucha esaki tempo cu ainda no tabatin denuncia haci. Fiscal ta haya cu tin prueba legal y convenci cu actonan sexual a tuma lugar.

Cualifica actonan di mama: Fiscal a bisa Hues cu e forma con e muchanan a describi kico e mama tabata haci nan y nan mester a haci cu otro, esaki no por worde cualifica como abuso. El a splica cu a base di ley, mester tin un forma di penetracion pa cualifica esaki como abuso.

Sinembargo aki por papia di actonan inmoral y e forma con esakinan a sosode, por cualifica esakinan como abuso. E hecho cu e muchanan, bou presion di e mama, nan mester haci actonan inmoral, por cualifica esaki mescos cu ta penetracion. Fiscal ta haya cu e mama R. ta culpable. El a bisa cu hechonan asina por afecta e muchanan pa hopi tempo. Esaki por manifesta ora e muchanan ta adulto.

Fiscal a bisa cu Hof su punto di salida ta 3 aña di prison minimo pa abuso sexual di mucha. Na su opinion, e parti cu ta haci e castigo mas pisa, ta ora cu ta forza e muchanan pa haci actonan inmoral. Aki ta papia di abuso di dos yiu den un periodo largo. Fiscal a exigi 4 aña di prison, kitando e tempo cu R. ta sera den KIA.

Hues despues di a scucha abogado mr. D. Croes, a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 10 Juni 2022 pa 8:15’or di mainta lo tin sentencia.