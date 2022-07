Cuatro aña di prison exigi pa homber di 66 aña acusa di a abusa di dos mucha muher entre 5 y 8 aña

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e homber L. di 66 aña di edad, a scucha Fiscal exigi 4 aña di prison p’e. Fiscal ta haya L. culpable cu entre 2005 y 2008,

diferente biaha a abusa di dos mucha muher, W. y G. entre 5 y 8 aña. Subsidiario e ta worde acusa di a haci actonan inmoral cu e muchanan.

Ta asina cu L. ta para riba cu e no a haci nada. E ta haya tur e caso aki un “boycot” contra dje.

Sospechoso ta desmenti: Ta asina cu L. ta desmenti e acusacionnan cu Fiscal a presenta den Corte contra dje. Hues a bisa W., e tempo ey tabatin entre 5 y 8 aña y ora el a haci 18 aña el a haci denuncia. Segun L. tur esaki ta un boycot contra dje.

Hues a mustra cu den pasado caba a confronta L. cu acusacionnan similar. Segun L. e tempo ey el a bisa e mama pa bay docter y laga investiga si e mucha a worde abusa pero e mama no a haci nada. L. a bisa cu e tabata hopi “streng” cu tanto W. y su prima G. Segun L. tabatin un fiesta pa e wela y diripiente a bin problema cu kibra portanan na cas unda e tabata biba cu e wela y a sak’e for di cas na 2018. Nan ta culp’e di a abusa di e mucha. Pero e ta para riba di no a haci nada.

Hues a bisa cu tempo W. tabata chikito el a bisa cu L. a mishi cun’e. L. ta para riba cu tur esaki ta un boycot di famia contra dje. L. a remarca, pakico tur e añanan a pasa y nada a worde bisa. Awor diripiente ta bin cu acusacionnan.

Ta asina cu L. tabata biba cu su pareha den un cas y den un apartamento W. tabata biba cu su mama. L. a splica Hues cu e tabata wak pa W. y tin biaha W. tabata pega soño den su scoochi y ora e mama yega e tabata lanta e mucha. El a bisa tambe cu e muchanan tabata drumi den camber serca dje pero nunca el a haci actonan inmoral of abusa di e muchanan manera nan ta pretende.

El a sigui bisa cu e tabata duna W. sunchi di cariño pero nada di inmoral. Cada vez cu Hues confronta L. cu loke e muchanan a bisa, e ta para riba cu no ta asina. L. a bisa Hues cu e no ta compronde con e muchanan aki ta bin cu acusacionnan asina contra dje. El a bisa cu e tabata hopi severo cu e muchanan pero nunca a mishi cu nan. E ta haya cu e muchanan aki a traha algo contra dje. El a bisa cu e tabata taha e muchanan pa stop di haci cosnan.

Hues a bisa cu ta dificil pa pensa, cu door cu L. tabata severo cu e muchanan, cu nan ta bay bin cu acusacionnan contra dje. Segun L. tur e tempo cu nan tur tabata biba hunto, ningun momento tabatin keho. Ta awor diripiente a bin cu keho contra dje.

Fiscal a exigi 4 aña di prison: Fiscal a bisa Hues cu den casonan inmoral ta dificil pasobra ta e declaracion di e victima y e sospechoso. Pesey mester busca pruebanan di sosten. Fiscal a mustra cu W., dia 7 Januari 2019 a haci denuncia. E pregunta tabata pakico a warda asina hopi.

For di investigacion por saca afor cu diferente biaha W. a keha e comportacion di L. El a bisa cu awor cu e ta mas bieu e kier haci denuncia. Na opinion di Fiscal, den ley a crea a posibilidad cu por haci denuncia despues di tempo largo. Segun e declaracionnan, tempo W. tabata entre 5 y 8 aña el a keha na su mama y a reclama L. pa esaki.

Tin otro testigonan ta bisa cu W. lo a reclama cu L. lo a mishi cun’e na su parti intimo. W. a bisa cu e ta corda con e tabata sinta den scochi di L. pa mira riba computer y L. tabata mishi cun’e. Tambe cu ora e tabata drumi den camber, L. lo tabata mishi cun’e. Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba di sosten.

El a mustra cu G. cu ta prima di W., a worde scucha na Hulanda na Januari 2022, kende a bisa cu W. a bis’e cu el a worde mishi door di L. G. a bisa cu el a mira W. y L. den camber y bou deken. Tambe G. a conta W., con L. tabata mishi cun’e. Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu por usa e declaracionnan aki como prueba di sosten contra L. El a exigi 4 aña di prison di cual 1 aña ta condicional cu tempo di prueba di 2 aña. Fiscal a bisa cu e ta pone e condicion cu durante e tempo di prueba, L. mester cay bou guia di Reclassering.

Defensa di Abogado: Abogado mr. Paesch a bisa Hues cu e ta haya cu no tin prueba cu L. a mishi cu e dos muchanan W.y G. L. ta para riba cu e no a mishi cu e muchanan. E tempo cu esaki lo a sosode ta tempo cu e muchanan tabatin 5 aña. Con un mucha ta bay corda tur e cosnan aki? E ta haya cu W. ta gaña y a bisa loke su mama a bis’e.

E abogado a mustra cu no tin ningun raport di dokter cu ta mustra cu lo tin abuso y tampoco no tin raport di psycologo cu ta mustra cu e muchanan tin trauma. Despues di asina hopi aña e muchanan ta bay haci denuncia. E ta haya cu e muchana a traha e storianan aki contra L. Den pasado caba lo a sospecha L. di a mishi cu W. y L. a nenga retundamente. El a hasta bisa e mama pa bay cu e mucha dokter pa investiga si el a abusa di dje. Esey no a sosode. E abogado ta haya cu tur e denuncianan ta un venganza contra L., kende tabata hopi severo cu e muchanan W. y G. tempo nan tabata mucha.

Fiscal ta haya cu abogado a bay di mas pa bisa cu e mucha W. lo a gaña contra L. Segun Fiscal, pakico e abogado no a pidi pa laga Hues Comisario scucha W. como testigo. E hecho cu no tin raport di psycologo y dokter no por bisa cu e muchanan no tin trauma.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu 22 Juli 2022 lo tin sentencia.