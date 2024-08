Cuatro aña di prison exigi pa homber cu a prepara 2 transporte di cocaina pa Hulanda

The content originally appeared on: Diario

​

For di investigacion for di Francia a bin dal riba e caso aki



Porfin acusado dicidi papia dilanti Hues

ORANJESTAD (AAN): E homber Curasoleño E.G.B. di 52 aña, a presenta dilanti Hues pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje.

E.G.B. a scucha Fiscal exigi 4 aña di prison pasobra Ministerio Publico ta hay’e culpabel di a prepara e transporte di cocaina pa Hulanda, e tabatin droga den su poder y e tabata forma parti di un organizacion criminal na Europa.

Investigacion Europeo a bin haya sa e caso: Por a compronde cu autoridad Frances, den su lucha contra organizacionnan criminal, a logra drenta den un red di comunicacion di baho mundo na Europa.

Esaki a causa varios caso grandi na Europa y a keda constata cu tin un rabo tambe na Aruba.

Acusacionnan: E acusacionnan cu Fiscal a presenta den Corte contra G. ta cu na December 2020 y na Februari 2021 a haci preparacionnan pa intencional exporta cocaina for di Aruba pa Hulanda.

Di dos acusacion ta cu B. tabata den posesion di cocaina. E di tres acusacion ta cu B. tabata forma parti di un organizacion criminal.

Transportacion di Droga: Hues a bisa cu e investigacion a cuminsa na Hulanda caminda a haya accounts di mensahenan riba smartphone na Aruba y Curacao cu Hulanda, cu tin cosnan sospechoso. Tabata papia di prijs, blokinnan. A sospecha cu aki ta papia di traficacion di droga.

Investigacion a mustra cu ta B. tabata usa e accounts di cellular. Hues a mustra cu tin account caminda tin inicialnan di B. y hasta tin un screenshot di e pasashi di vuelo cu nomber di B. caminda el a viaha pa Hulanda.

Ta asina cu na Polis, B. no a bisa nada. Den Corte el a bisa Hues cu e ta papia. El a admiti cu e tabata usa un account HSKK. El a admiti di a viaha y tabatin contacto cu otronan pero no ta corda nan code. El a admiti cu e tabata papia cu un tal Flaco di Curacao cu tabata viaha cun’e bin Aruba.

El a admiti di a prepara 2 transporte cu avion pa Europa. E promer transporte tabata entre 12 y 20 December 2020 y e di dos transporte tabata entre 5 y 10 Februari 2021. Hues a puntra B. si e tabatin droga den man. B. a bisa Hues cu el a mira e blokinan di droga pero no sa si nan ta droga. El a bisa cu na December 2020, tabata 1 bloki so el a haya. El a manda potret di esaki y a bisa cu mayan lo haya e resto. Segun B. e no a haya e resto pasobra e transporte a worde para. El a bisa cu e no a paga nada pasobra e no a haya e mercancia. Segun B. el a saca potret pero no a pone e droga den avion. Su trabao tabata pa hinca un JPS den e bloki. Hues a puntra si na Februari 2021 tabatin 10 bloki. Segun B., el a mira 7 bloki di cual 1 tin JPS aden. El a bisa cu mester a trece 3 mas, pero esey no a sosode. Segun B., el a mira e blokinan pero no sa si ta cocaina pasobra e no a test esakinan.

Manda droga scondi den flornan: Por a compronde cu e operacion ta encera cu cargamento di flor for di Colombia, ta yega Aruba pa sigui pa Hulanda. Ora e avion ta na Aruba, ta hinca e blokinan di droga den e avion.

Un di e blokinan tin un JPS. Ta sconde e droga bao di e flornan pa asina nan yega Hulanda. Na Hulanda, esnan envolvi, ta wak e señal di JPS y asina sa exactamente unda e droga ta pa busca esaki.

Organizacion criminal: Hues a mustra cu e otro acusacion ta cu B. a traha cu otronan y esey ta worde considera organizacion criminal. B. a bisa Hues cu e tabata traha cu un hende homber cu el a conoce na Curacao, “el patron” for di kende e tabata haya instruccion. E no sa unda e persona aki ta biba, si ta na Curacao of na Hulanda. Tambe B. tabatin contacto cu Flaco.



a splica cu Flaco a bin cun’e for di Curacao y tabata su amigo cu a compañe. B. a bisa cu el a haci’e pa haya placa, pero e no a haya placa. El a splica cu e placa di un bloki lo mester worde parti entre B. y Flaco. B. a bisa Hues cu nan a bis’e cu e lo haya placa pero no a menciona suma. Hues a bisa cu ta ser menciona cu 1 bloki ta worde bendi pa 5 mil. B. a bisa cu esey ta 5 mil Dollar. E 5 mil Dollar e lo mester parti cu Flaco.

Sospechoso no kier menciona nomber: Hues tabata kier sa mas nomber pero B. a bisa cu e no kier bay menciona nombernan. El a bisa Hues cu den e smartphonenan por mira cla kende ta kende pero e no ta bay menciona nomber.

Hues a menciona cu tin un cantidad di mensahenan riba smartphone relaciona cu e dos transportenan di droga. Entre otro cu Flaco a haya 10. Hues ta kere cu aki ta papia di 10 bloki di droga. Segun B. esey ta 10 mil Dollar cu Flaco a haya y no droga.

Mas di 13 mil Florin confisca: Ta asina cu dia 18 Maart 2024 autoridad a detene B. na Curacao, caminda a confisca mas cu 13 mil Florin, 6 smartphone, diferente USB Memory Stick.



a bisa Hues cu el a purba prepara transporte di droga pa haya placa pero no a haya nada. Ta duele hopi loke a sosode. Awor cu e ta detene, esaki ta afecta su famia na Curacao.

Hues a mustra cu B. tabata Polis y despues a bay haci esaki. Segun B. e tabatin problema financiero y a bay haci e transporte di droga.

Ta asina cu entre tanto mayoria di e smartphonenan a worde duna back. E I Phone so, cu no ta funciona a keda confisca. B. a pidi Hues pa e haya esaki, aunke cu e smartphone ta daña. El a bisa cu e tin hopi potret di su yiunan den e smartphone.

Fiscal a exigi 4 aña di prison: Fiscal a menciona cu tin varios casonan di traficacion relaciona cu mensahenan riba smartphone. Asina a bin haya B. cu na December 2020 a cuminsa preparacion pa transporta cocaina pa Hulanda. Mester a hinca JPS den bloki di cocaina pa asina por hay’e. A papia di pago di personanan envolvi na Aruba.

Na Aruba B. a manda potret di e blokinan di droga. A haya placa di blokinan di droga. Fiscal a bisa cu B. a admiti di traficacion di blokinan di cocaina. Fiscal a mustra cu na December 2020 tabata papia di 10 kilo di cocaina. Na Februari 2021 tabata papia di 10 kilo di cocaina. El a bisa cu B. tabata manda potret di e bloki den cual a hinca JPS. Tambe B. tabata manda potret di e cantidad di blokinan.

Fiscal ta haya legalmente proba cu na December 2020 tabatin 1 bloki so a worde manda y na Februari 2021 tabatin 7 bloki. Fiscal ta haya cu B. ta forma parti di un organizacion criminal. Tabatin cantidad di mensahenan riba smartphonenan caminda B. tabata un persona importante den e organizacion criminal cu tabata dedica den traficacion di droga.

Fiscal ta haya cu mester manda señal bon cla cu no ta accepta tipo di actividadnan asina. Na opinion di Fiscal, B. a envolvi su mes den organizacion criminal, pa gana placa y no a worry e consecuencia cu esaki por tin pa comunindad. Fiscal a exigi 4 aña di prison, kitando e tempo cu B. ta sera. Fiscal a bisa pa debolbe e iPhone na B.

Abogado: Abogado mr. Mohamed a bisa Hues cu B. na December 2020 y Februari 2021 a prepara pa manda droga pero esakinan no a sigui. E abogado a menciona sentencia di Corte di Hulanda y a bisa cu e ta laga na Hues pa dicidi riba e preparacion. E abogado tambe a menciona sentencia di 2023 relaciona cu cocaina, caminda Corte ta mustra cu mester determina si e droga ta realmente cocaina.



Mohamed a bisa Hues cu den caso di B., Polis no a haya nada. El a sigui bisa cu no tin test di laboratorio cu ta mustra cu e bloki ta realmente cocaina. B. no a test e blokinan si nan ta realmente cocaina. E abogado no ta haya cu por prueba cu B. tabatin cocaina den su man y ta haya cu mester declar’e liber.

Mohamed a menciona sentencia di caso na Hulanda riba organizacion criminal. E ta haya cu tur dos transporte no a sigui. Na opinion di e abogado, esaki no ta suficiente pa papia di un organizacion criminal. El a sigui bisa cu despues di Februari 2021, no a sosode nada mas. E abogado ta haya cu no tabatin un temporada largo di cooperacion manera ley ta exigi, pa por papia di un organizacion criminal.

El a menciona un caso di traficacion di 2019 di 10 kilo di cocaina, caminda a condena e acusado na 8 luna di prison pa participa den organizacion criminal. E ta haya e castigo exigi pa Fiscal ta exagera.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 16 September 2024 pa 8.30 lo tin sentencia.