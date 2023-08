CUA ta pidi gobierno pa publica pa tur hende e lista di e 600 y pico productonan cu nan ‘invoerrechten’ a baha

The content originally appeared on: Diario

​

Den cuadro di BBO na frontera:

*Comercio no tin e lista y pueblo ta keha di aumento di prijs!

ORANJESTAD (AAN) – Francis Saladin, miembro di Comerciantenan Uni di Aruba (CUA), den un entrevista a referi na e BBO na frontera. Saladin a menciona cu pa loke ta trata BBO na frontera, te ainda CUA no a haya ningun lista di productonan (600 y pico cu invoerrechten a baha) y e ta pidi gobieno pa publica e lista pa tur hende por wak, y no manda un lista di Aduana, cu ta un lista di Asycuda cu “high lights” y informacion hopi complica, na unda cu ta dificil pa e comerciante of pa un importado duna siguimento.

“Ta relativamente facil pa nos hendenan cu ta traha cu e lista aki, ora di importa nan por wak e diferencia. Pero e realidad ta cu ora bo ta sali bo ta bisa pueblo cu tin mas di 600 producto cu invoerrechten baha riba dje, pero ningun rato te awe, bo a mustra pueblo cual ta e 600 y pico productonan ey. Kico ta pasa ta cu tur hende ta papia cu prijs a subi, pero ningun hende sa cual ta e 600 y pico producto cu mester baha. Con bo por controla unda suppose di baha si bo no sa?” Saladin a remarca.

No obstante, Saladin a comenta cu tin algun producto alimenticio cu berdad invoerrechten a baha y e comerciante ta baha e prijs pasobra esey ta lo husto. Ora cu e comerciante ta haci su calculacion y ta mira cu e invoerrechten a baha un poco, automaticamente e prijs ta baha un tiki, pero tampoco mester tira santo den wowo di pueblo bisa cu prijs ta baha hopi. “Corda cu BBO a subi di 6 pa 7% y e cu awe e ta cumulativo. Pues, nos ta papiando ainda di un BBO riba cuminda cu hasta nan ta papia di un producto di canasta basico, tambe ta papia di un BBO di 14% cu ta hopi, pero hopi placa!” Saladin a acentua.

Saladin a expresa cu gobierno ta lubida cu e situacion di Covid-19 a pone cu gastonan pa tur hende a aumenta. “Nos tur tin mas debe, nos tur a hiba perdida, mescos cu abo como gobierno ta papia cu bo tin debe pa paga bek na Hulanda, y nos como pais tin di cumpli, cada un di nos como comerciante tambe a hiba perdida, y tambe tin cu recupera di esaki na un manera of otro. Anto, pa mi no ta logico cu e ta subi belasting, e ta subi BBO di 6 pa 7%, ta subi tarifa di awa y di coriente, gasoline, recogemento di sushi, di unda nos ta bay saca placa pa paga tur e cosnan aki si nos no ta subi prijs?” Francis Saladin a remarca y bisa Gobierno pa no culpa comercio pa aumento di costo di bida!