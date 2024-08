CUA kier propone gobierno y taxistanan pa introduci app Uber na Aruba pa uzo di taxista so!

The content originally appeared on: Diario

Frans Ponson, Presidente di CUA:

*Aruba a keda pega den tempo sin moderniza

ORANJESTAD (AAN) — Frans Ponson, Presidente di Comerciantenan Uni Aruba (CUA), a splica den un entrevista cu DIARIO, cu Aruba a keda pega den tempo sin moderniza; pasobra awendia nos por ta miho, y como ehemplo, el a referi na e tema di “Uber”

Ponson a expresa cu esaki ta un tema di taxi ta hopi den medionan di comunicacion, e dianan aki. CUA a bay wak un tiki mas leu, y awo ta trece nan opinion dilanti, tocante henter e perspectiva di Comerciantenan Uni, tocante e tema aki.

“Loke mi kier bisa ta cu durante e ultimo añanan aki, e mundo a moderniza na gran escala. Nos tur ta cu otro na telefon, tur cos ta tecnologia, app, ken no ta wak Amazon (entre otro), mi ta kere cu no tin un telefon, den henter Aruba, cu no tin un Amazon den dje”, Ponson a expresa.

CUA sa cu tin e aplicacion Uber, y cu pa hopi aña esaki ta un discusion cu e taxistanan, pero nan kier a trece nan vision y punto di bista dilanti.

“Nos ta kere cu e taxistanan ta contra esaki, pasobra nan ta pensa cu nan ta bay atras”, el a bisa. Pero nan a bin cu un documento cu hopi aña pasa Hulanda a saca, tocante Uber. Ora cuminza cu uber, e ta bay slow, pero ora cu bo ta haya hopi drive, e ora ey ta bay miho. Aworaki un taxista cu bay hotel, e tin cu para warda un turista pa dun’e servicio, y e chens ta pa keda warda te ora haya otro. Ora uber lo wordo uza asina hopi na Aruba, ora bo haya un hende, bo ta haya otro pa piki bek.

“Den e horario cu bo tin un hende den bo auto, ta 45 minuut den un ora bo ta coriendo cu un hende versus 28 minuut cu tabata cuater aña pasa cu e prome Uber”, Ponson a splica, indicando cu esaki ta un documento bieu cu no ta papia pa awendia.

Loke CUA kier propone e taxistanan y Gobierno, den nan proximo meeting ta pa introduci un uber (app) pero pa tin’e solamente pa e taxistanan.

“Kiermen nos no ta papiando di bin cu ne pa henter e pueblo. Bo mester tin un vergunning di taxi, bo A-number di auto, bo tin bo vergunning, kiermen taxista so por core Uber. No por bisa cu nos kier habrie pa pueblo, boso so mag cor’e”, Frans Ponson a reitera.

El a bisa cu nan no sa pakico ta tene henter un pueblo priva di moderniza pasobra tur hende kier moderniza, y ta taxistanan so lo core Uber. “Mi ta sigur cu si nos coy (nos tin entendi cu tin 450 taxista) nan telefon nan tin Amazon den dje y sigur nos ta haya Uber tambe den dje, ora nan bay Medellin y bula rond mundo, nan ta uza e app”.

Ponson kier sa pakico na Aruba so, kier tin nos pueblo atras.