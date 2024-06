“Critica mester educa” y no malinforma pueblo

The content originally appeared on: Diario

Ministro Maduro durante debate publico riba Presupuesto Supletorio 2024:



Falta di conocemento di finansa publico cerca Parlamentarionan di oposicion ta preocupante

ORANJESTAD (AAN): Parlamento di Aruba a trata e prome Presupuesto Supletorio pa aña 2024 y Minister Maduro di Finansa tabata presente pa asina por a contesta pregunta y duna splicacion amplio riba e Presupuesto di Pais Aruba cu ta e ley mas importante cu ta worde trata den un aña presupuestario.

Manera por spera di Parlamentarionan di oposicion, nan a haci hopi pregunta y remarke. Sinembargo locual a resalta durante e debate publico ta e falta di conocemento di finansa publico cerca Parlamentarionan di oposicion, algo cu sigur ta hopi preocupante, ya cu hasta den nan critica, nan tin e deber di por educa y no mal informa Pueblo.

Dos mal ehempel: Minister Maduro den su disertacion durante e debate publico a amplia riba e preocupacion aki, dunando dos ehempel di critica cu a worde lansa pa Parlamentarionan Miguel Mansur y Gerlien Croes.

Tur dos Parlamentario ta gusta lansa critica riba e maneho financiero di Minister di Finansa, pero tur dos a mustra un falta di conocemento grandi pa locual ta finansa publico cu ta e base necesario pa por compronde kico e ley di mas importante den un aña presupuestario ta trata cune.

Cuenta Anual no ta Cuenta Nacional: Parlamentario Miguel ta critica cu tin retraso den compila Cuenta Anual di Pais Aruba y ta recuri den su critica na un observacion haci pa IMF riba Cuentanan Nacional di Aruba di aña 2018. Den su critica e Parlamentario ta compara appel cu peer, ya cu un Cuenta Anual no ta mescos cu un Cuenta Nacional.

Ademas e fayo cu IMF a señala riba cifranan di Cuenta Nacional, a worde soluciona caba cu yudansa tecnico di IMF via CARTAC na aña 2020 y 2021. Ta informacion cu ta conoci y cu Departamento Economico den nan ultimo raport di pronostico economico, ta splica riba dje. Pues ta lamentable cu Miguel no sa cu tin un diferencia entre Cuenta Anual y Cuenta Nacional y cu e no ta haci esfuerso pa lesa raportnan pa por informa su mes bon prome cu lansa critica riba Minister Maduro den bashi y de paso malinforma Pueblo.

CAft, IMF y compania di rating no ta haci mesun trabao: Parlamentario Gerlien Croes ta otro mas cu ta critica Minister Maduro den bashi. Segun Gerlien, Minister Maduro ta gasta placa di Pueblo buscando yen instancia pa mustra cu su trabao ta bon, siendo cu tin CAft caba y esey ta haci mesun trabao cu IMF y compania di rating. Ta bisto cu Gerlien no sa cu CAft, IMF y compania di rating no ta haci mesun trabao.

CAft ta haci supervision financiero basa riba Ley di LAft, na unda ta controla si e Presupuesto di Aruba ta cumpli cu e normanan ancra den dicho ley. IMF ta haci evaluacion financiero y economico di Pais Aruba y ta mira hopi mas informacion cu solamente un presupuesto.

Compania di rating ta evalua si Aruba lo por paga back e fondonan cu inversionistanan ta inverti na nos Pais, nan ta midi Aruba su credibilidad financiero. Pues cada instancia ta haci un trabao diferente cu ta necesario pa por haya un bon bista di e situacion financiero, economico y credibildad financiero di Aruba. Como parlamentario esaki ta informacion basico cu bo mester sa di finansa publico. Sigur si bo kier ta manera Gerlien cu ta gusta critica, haci chercha y lansa pregunta den tono grosero pa cuestiona e trabao di Minister Maduro di Finansa, bo mester percura pa ta bon informa y cu bo critica educa y no malinforma.

Critica mester educa y no malinforma: E ta hopi importante pa nos Parlamentarionan cu kier critica e maneho financiero di Aruba, educa nan mes riba e materia di finansa publico. Sigur Parlamentarionan di oposicion cu ta haci nan trabao di cuestiona, mester percura pa nan critica yuda educa y no malinforma Pueblo riba e materia complica di finansa publico, cu ta e base pa compronde e contenido y e importancia di, entre otro, un Presupuesto di Pais Aruba