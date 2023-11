Credibilidad Gobierno Wever-Croes base accion Senado Hulandes

The content originally appeared on: Diario

Evelyn Wever-Croes ta marca historia y rescata Status Aparte di Aruba

*Senado Hulandes a tranca decision Parlamento y Gobierno Hulandes

*DIARIO a señala e porta di Eerste Kamer cu a corona lucha Arubano

ORANJESTAD (AAN) — Aruba ta cera siman cu un logro cu mester wordo entrega na futuro generacionnan como uno di e momentonan mas grandi den historia di Aruba.

Tabata parce cu Hulanda lo a deshaci di Status Aparte di Aruba y contra e base legal pa interveni den decisionnan di Gobierno di Aruba, practica blackmail prohibi den Statuut.

Uno di e momentonan mas tristo den e relacionnan den Reino a presenta na momento cu Hulanda kier a uza e prestamo di Covid-19 na Aruba, pa exigi Aruba bay di acuerdo cu supervision pa asina paga e debe cu un interes mas abou.

E actuacion di e Gobierno Hulandes actual di Mark Rutte cu a entrega Reino Hulandes uno di e eleccionnan mas caotico den historia di Hulanda, por wordo considera como un acto cu ni sikiera ta aceptabel den un rumshop te pa e wordo practica den e relacionnan den Reino.

Mester analisa loke a pasa den e ultimo lunanan y cu DIARIO a base di Ley na forma corecto a trece na su lectornan.

E ultimo Gabinete di Mark Rutte a skirbi uno di e paginanan mas tristo den historia di Relacionnan den Reino, legalmente hancra den Statuut pa trata na blackmail Aruba.

Justicia a haci su mes y awe mr. Evelyn Wever-Croes como Prome Ministro di Aruba, ta skirbi un pagina nobo den historia di Reino Hulandes, na e momento historico cu Senado Hulandes a tranca e decision di Gobierno Mark Rutte y di Parlamento Hulandes cu ta sostene Rutte.

Alexandra van Huffelen, e Secretario di Estado pa Relacionnan den Reino, cu na principio a goza di confiansa di e Pueblo Arubano, a haya cuatro siman pa contesta preguntanan di Eerste Kamer, Senado Hulandes, riba e decision pa uza e prestamo di Pandemia na Aruba, como un medio pa blackmail Aruba y exigi Aruba acepta supervision di Reino aunke Aruba no ta bini na remarke pa e castigo di supervision, pasobra e trabou di Gobierno Wever-Croes a haci cu Aruba ta e pais cu e mihor maneho financiero y e mihor resultado financiero den Reino.

Den e siman tras di lomba Prome Ministro Evelyn Wever-Croes a marca historia na momento cu su trabou como gobernante di Aruba a haci, cu e wega a bolter y Alexandra van Huffelen mester bay duna razon y cuenta na Senado Hulandes pakico kier a pone supervision riba Aruba, deshaci pues di autonomia hancra den Status Aparte di Aruba, sin motibo.

Na momento cu Gobierno Mark Rutte a pone Aruba lomba contra muraya, DIARIO a trece dilanti, cu Aruba mester bay cu su caso Eerste Kamer, cu ta e Senado Hulandes cu no por introduci ni cambia Ley pero si ta dicidi si un Ley cu Gobierno y Parlamento Hulandes a introduci, ta cuadra cu e exigencianan legal of no y por wordo introduci.

Den e caso aki Aruba ta cera conoci atrobe cu e forma cu e credibilidad di un gobierno pa medio di e forma cu e Gobierno ta traha, ta triunfa den e sistema democratico riba cual Reino ta basa.

E credibilidad di Gobierno Wever-Croes den Reino y henter mundo pa e forma cu el a deshaci di e estado di bancarota di Aruba y a habri porta pa futuro di Aruba, a bira e base pa e momento historico cu Senado Hulandes ta exigi Alexandra van Huffelen cu ta parti di Gobierno Mark Rutte, contesta e preguntanan riba e motibo cu mester deshaci di Status Aparte di Aruba na momento cu pone gobernacion di Aruba bou curatela Hulandes directamente.

Durante e siman cu ta termina, Prome Ministro Wever-Croes a entrega na Aruba resultado di un gobernacion integro y capaz.

Si den porta di un eleccion Hulandes caotico, Aruba mester a wordo humilia cu un supervision cu no tin pia legal pa para ariba, awe den porta di eleccion Hulandes, Gobierno Mark Rutte mester informa Senado Hulandes kico a pasa y pakico no a aplica e reglanan di Statuut, cu den e caso actual contra Aruba, Gobierno Mark Rutte no por a aplica, pasobra Gobierno Wever-Croes no a hiba mal maneho financiero pero a scrap e mal maneho cu el a hereda y introduci un maneho manera Ley di Comtabilidad ta exigi.

Credibilidad di Gobierno Evelyn Wever-Croes awe ta bira logro historico pa Aruba!