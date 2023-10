Crèche y Traimerdia ta cay bao Centro di Cuido di Mucha, pero importante ta pa nan ta den e registro nacional na DMH y cumpli cu e regulacionnan stipula

The content originally appeared on: Diario

Surella Croeze, Beleidsmedewerker DMH:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu DIARIO, Surella Croeze, Beleidsmedewerker di Departamento di Mucha y Hoben, a enjoy un Centro di Mucha situa na Hooiberg (caminda pa Santa Marta), cu ta un centro cu tin aproximadamente un aña of un aña y mey, ubica akinan, y cu ta un di e centronan di cuido di mucha, cu ta mas cerca di loke ta cumpli cu e ley, y tambe cu e manual cu tin tur e regulacionnan stipula, cu cada centro di mucha mester cumpli cu ne.

El a splica cu en principio tin hopi nomber pa duna manera speelschool, crèche, of lugar pa wak pa mucha, pero nan ta mas tanto pa mucha di 0-4 a­ña. Nan ta e muchanan cu ainda no ta bay scol, no ta leerplichter, anto DMH a opta pa bin cu e nomber di Centro di Cuido di Mucha, pasobra e ta categoriza mucha di 0-4 aña, pero tambe di 4-12, cu normalmente ta bay scol regular den dia (basico) y ta leerplichter, pero parti atardi nan ta liber y ta bay traimerdia, cu awo tambe ta cay den Centro di Cuido di Mucha.

“Pero importante pa nos ta cu 1: nan ta registra cerca nos na DMH, den e registro nacional y 2: pa nos sa kico nan ta ofrece. E nomber ta opcional, pasobra semper nan tabata tin esey. E ta keda na ki servicio nan kier duna, na ki edad. Nos ta bisa di 0 pa 4, pero ley ta bisa cu seis siman e muchanan por drenta un centro”, Surella a menciona. El a reitera cu e ta depende di kico e centro kier brinda, e necesidad cu tin den e mercado of e mayornan tin di dje.

DMH tin atencion riba e bestaandsrecht (derecho di existencia) unda e centro ta ubica, teniendo cuenta cu e ley aki a dura como 30 aña prome cu a bin na vigor, y tin centronan cu ta existi 25 aña of mas, y no ta asina sin mas por yega haci cambionan eyden. Tin centronan cu por ta e bestaandsrecht no ta esun adecua pero nan ta trahando riba dje hunto cu e stakeholders, pa wak con por regla esaki pa no perhudica tampoco e centro di cuido di mucha, mirando cu ta un responsabilidad di un y tur y gobierno cu pa hopi aña no a presta atencion na esaki.

