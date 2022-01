‘Covid zal zich verder muteren’

27/01/2022 08:06 – Van onze redactie

Ritesh Dhanpat, onderdirecteur Volksgezondheid (l), bij een eerdere overhandiging van Covid-19-vaccins door Karin Lewis-Bell, vertegenwoordiger van de WHO/Paho in Suriname. Foto: Volksgezondheid

PARAMARIBO – Het coronavirus zal zich blijven muteren, soms met milde varianten, maar het is best mogelijk dat er ook gevaarlijkere ontstaan. Vandaar dat mensen zich moeten vaccineren. Dat heeft dokter Ritesh Dhanpat, onderdirecteur Volksgezondheid, benadrukt in het Covid-19 Journaal.

Het is volgens hem niet onwaarschijnlijk dat Covid-19 zal verworden tot “een soort griep die jaarlijks zal terugkeren”. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn er verschillende varianten geweest. “We verwacten zeker dat Covid zich verder gaat muteren in andere varianten”, vertelt Dhanpat.

Hij waarschuwt dat er zelfs iets gevaarlijkere varianten kunnen komen “die iemand die niet gevaccineerd is en ook nooit eerder besmet is geweest ernstig ziek maken”. De onderdirecteur adviseert burgers daarom om zich in te laten enten tegen Covid-19. “Je weet niet welke variant straks komt.”

Voor omicron wordt er volgens hem speciaal een apart vaccin ontwikkeld. “Natuurlijk is het nog steeds een Covid-vaccin, maar een beetje aangepast aan en tegen omicron.” De verwachting is dat BioNTech en Pfizer die in maart uitbrengen. Dhanpat sluit niet uit dat er later weer andere vaccins komen voor andere varianten. “Je zal waarschijnlijk door moeten gaan boosteren.”

Omicron niet onderschatten

Over Omicron zegt Javier Asin, co?rdinator van het Nationaal Co?rdinatieteam Covid-19-vaccinatie, dat die “vrij mild” lijkt te verlopen. “Het verloopt mild bij veel mensen, maar het is geen milde variant. Ik denk dat we die vergissing niet moeten maken”, waarschuwt hij.

Asin erkent dat deze variant bij de meeste mensen tot geen of heel weinig klachten heeft geleid of twee tot drie dagen met klachten. “Zeker als de mensen zijn gevaccineerd of een booster hebben gehad valt het heel erg mee, maar er zijn ook mensen die echt behoorlijk ziek zijn geworden van omicron. We moeten dus niet de vergissing maken om te zeggen dat het bij iedereen mild verloopt.”

Voor de tweehonderdduizend mensen die totaal niet zijn gevaccineerd, kan een besmetting met omicron “heel vervelend” verlopen, benadrukt Asin. Hij wijst erop dat er gemiddeld twee mensen per dag overlijden aan omicron. “En het zijn niet alleen mensen met zwaar onderliggend lijden, er zijn ook jonge mensen, onder de 30, overleden. Het is te vroeg om te zeggen deze variant is onschuldig.”

Omicron verloopt tot nu toe wel “een stuk minder heftig dan we in de vierde golf met de deltavariant hebben gehad. Daar ben ik wel heel erg blij om”. Asin hoopt dat omicron voorlopig de laatste variant is, maar sluit niet uit dat er in het najaar misschien nog een opleving is van Covid-19. “Ik heb wel goede hoop dat we nu een rustigere periode ingaan, maar het is echt te vroeg om te zeggen dat het het einde van de pandemie is”, onderstreept hij.

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina