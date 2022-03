27/03/2022 17:33

PARAMARIBO –

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen door Covid-19 is, een lichte schommeling daar gelaten, tot een minimum gedaald. Dat is wereldwijd de trend. In vele landen worden allerlei stringente coronamaatregelen losgelaten. Ook in Suriname worden de Covid-maatregelen voor quarantaine en isolatieplicht aangepast, zij het dat de MoHanA-maatregelen (Mondkapje op, Handen reinigen, Afstand houden) hieromtrent worden voortgezet.

“Vanaf nu zal er geen indicatie meer zijn voor quarantaine”, zei

Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid

tijdens de Covid-persconferentie vrijdag. Dus ook na nauw contact

met iemand met bewezen Covid-19, hoeven mensen niet thuis te

blijven. Wat de protocollen rond quarantaine betreft wordt

geadviseerd om quarantaine op te heffen.

Personen met een positieve test hoeven niet meer verplicht in

isolatie. Bij wie veel hoest kan besloten worden tot tijdelijk

thuisblijven zoals normaal in geval is van andere infectieziekten.

Bij milde klachten mogen mensen in principe naar hun werk. Hen

wordt wel met klem geadviseerd om gedurende zeven dagen minimaal

een chirurgisch mond-neusmasker te dragen. Dat is om de transmissie

te beperken. Dat alles geldt ook voor mensen met klachten die niet

zijn gaan testen.

Ook aangepast testbeleid

Er zijn eveneens veranderingen in het testbeleid. In deze fase

van de epidemie is het niet meer nodig om iedereen met klachten te

testen. De groepen die nog getest moeten blijven, zijn patienten

voor wie opname noodzakelijk was vanwege Covid-19-gerelateerde

klachten en gezondheidswerkers met klachten van het

ademhalingsstelsel.

Verder is het advies om niet te testen bij mensen zonder of met

milde klachten, bij wie quarantaine of isolatie opgeheven moet

worden en ook niet bij het binnentreden van openbare ruimten. Het

ministerie van Volksgezondheid is met deskundigen bezig het

inreisbeleid te evalueren. Tevens wordt het uitfaseringsplan verder

uitgevoerd en zal de samenleving op korte termijn nader worden

voorgelicht.







