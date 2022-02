Covid-19: Twee overleden, 85 besmettingen

18/02/2022 22:00

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

In het voorbije etmaal zijn er twee dodelijke slachtoffers geregistreerd en twee personen zijn genezen verklaard van het covidvirus. De covid-19-teller stijgt naar 45 doden in februari. Er zijn 85 nieuwe gevallen van coronabesmettingen. Dat is 24,70 procent van de 344 geteste personen.

De nieuwe besmettingen zijn in Paramaribo (28), Wanica (10),

Commewijne (14), Saramacca (3), Nickerie (10), en Sipaliwini (1).

De resterende 19 besmettingen zijn geregistreerd onder

‘overige’.

In de ziekenhuizen zijn 33 personen opgenomen van wie zeven in

de ICU. De totalen vanaf de uitbraak van het virus in maart 2020:

Besmet 77.634. Overleden 1.309. Genezen 49.348 personen.







