Covid-19: Suriname passeert 1.300 coronadoden

PARAMARIBO –

Met de vier sterfgevallen maandagavond is Suriname de grens van dertienhonderd coronadoden gepasseerd. Sinds de uitbraak van Covid-19 in het land in maart 2020 staat de barometer op 1.303 coronadoden, inclusief veertig deze maand.

Op het dashboard op de officiele Covid-19-website (https://covid-19.sr/) staat dat er 167

besmettingen zijn, wat betekent dat 29,3 procent van de personen

positief was. Bij de swabunits hebben zich 570 burgers gemeld, van

wie 403 negatief testten. De besmettingen waren in Paramaribo (51),

Wanica (33), Nickerie (19), Commewijne (12), Para (5), Coronie (4)

en Saramacca (3). Veertig cases zijn geregistreerd als overige. Het

totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak staat nu op

77.203.

In de ziekenhuizen zijn 59 mensen opgenomen, van wie negen op de

intensivecareafdelingen. Van de patienten zijn twaalf volledig

gevaccineerd, zijn zestien niet ingeent en is de vaccinatiestatus

van 31 niet bekend. Slechts twee personen zijn de afgelopen 24 uur

genezen verklaard, wat dat totaal brengt op 49.319. Volgens het

dashboard bevinden zijn vijftien besmette burgers in isolatie.







