Covid-19: snelle toename besmettingen

03/01/2022 22:33 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Het afgelopen etmaal is met 745 coronabesmettingen het aantal nieuwe gevallen bijna verdrievoudigd. Het gaat om 1.697 geteste personen. Dat is een besmettingsgraad van 43,90 procent. Ook het reproductiegetal neemt gestaag toe: 8,86. Er moet rekening mee worden gehouden dat de omicronvariant hierbij een rol speelt.

“Het aantal nieuwe besmettingen, ook onder gevaccineerden, doet vermoeden dat het een nieuwe variant betreft”, zei Javier Assin, voorzitter van het Nationaal Co?rdinatie Team Covid-19, eerder aan de Ware Tijd.

Het aantal doden door Covid-19 voor januari blijft op 1. Het aantal personen in het ziekenhuis opgenomen is 19 van wie 5 in de ICU. Er is niemand genezen verklaard.

Sinds maart 2020 zijn 53.640 personen positief getest op het coronavirus van wie 27.236 genezen werden verklaard. Het totaal aantal coronadoden sinds maart 2020 staat op 1.190. Momenteel zijn er 5 personen in isolatie.

