Covid-19: Reproductiegetal schiet omhoog

31/12/2021 01:24 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Het reproductigetal, de zogenoemde ‘r’, is donderdag flink omhoog geschoten: 4,02. Dat betekent dat ??n persoon vier anderen kan besmetten. De positieve gevallen in Suriname waren voor de tweede dag op rij boven de tweehonderd: 238. Alles wijst erop dat de vijfde coronagolf zich inmiddels heeft aangediend.

Volgens het dashboard op de offici?le Covid-19-website van het land (https://covid-19.sr/) lieten 738 personen zich testen, van wie 238 besmet bleken. Het dashboard op de website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (https://bogsuriname.com/dashboard/) geeft aan dat het percentage positieven 32,25 is.

Na 478 besmettingen in twee dagen steeg het aantal positieven in het land naar 52.269. De meeste nieuwe gevallen waren donderdag in Paramaribo (124), gevolgd door Wanica (48), Commewijne (8), Saramacca (6), Marowijne (2), Nickerie (2) en Para (1). De resterende 47 besmettingen zijn geregistreerd onder ‘overige’.

Er is niemand aan Covid-19 overleden donderdag, waardoor het dodental stationair bleef op 1.189, inclusief 22 in december. In de ziekenhuizen worden veertien pati?nten verpleegd, van wie twee op de Intensive Care Unit. Zes zijn niet gevaccineerd, vier hebben beide prikjes gehad en van vier is de vaccinatiestatus onbekend. Met ??n genezen verklaarde persoon, steeg dat totaal naar 49.085.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina