Covid-19-pandemie zet hogere druk op braindrain gezondheidssector

Mede door de Covid-19-pandemie is een aantal medische specialisten en verpleegkundigen de afgelopen maanden naar het buitenland vertrokken. Belangrijke reden voor het vertrek zijn de toegenomen werkdruk en achterblijvende financiele beloning. Dit wordt bevestigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Mukesh Simboedathpanday, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS).

Ook voormalig voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, Manodj

Hindori, benadrukt dat medische specialisten uit de ziekenhuizen

zijn weggetrokken. “Tot nu toe is er een exodus van elf medische

specialisten onder wie internisten, anesthesiologen, een

vaatchirurg, een kinderarts en een nefroloog. Ik denk dat ongeveer

150 verpleegkundigen en een aantal OK-assistenten de ziekenhuizen

hebben verlaten voor wat “beters” met name de financiele

waardering”, zegt Simboedathpanday. De meeste mensen gaan naar

landen in het Caribisch gebied.

De VMS-voorzitter geeft aan dat artsen hun bijdrage willen

blijven leveren bij het beleid van het ministerie Volksgezondheid.

Volgens de voorzitter zijn de redenen voor de braindrain in de

gezondheidssector uiteenlopend, varierend van persoonlijke

omstandigheden tot financiele perikelen. Veel artsen hebben een

hoge studieschuld bij de Nationale Ontwikkelingsbank met vooral de

hoge rente die eraan gekoppeld is, die niet veel verschilt van de

commerciele banken. Ook de geldontwaarding speelt een belangrijke

rol.

Geldontwaarding

Door de waardevermindering van de Surinaamse dollar dient men 3

tot 4 maal zo hard te werken om de vaste lasten en andere uitgaven

op het zelfde niveau bij te benen. Daarnaast komt bijkijken de

werkdruk en demotivatie. De leemte zal volgens de voorzitter moeten

worden opgevuld door de Surinaamse artsen die nu in het buitenland

zijn. Zij zullen snel hun studie dienen af te ronden en terugkomen

om de schouders onder het werk te zetten.

Manodj Hindori, ex-voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad en

directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), zegt dat ook

zijn hospitaal te maken heeft met het wegtrekken van

verpleegkundigen. Het gaat om zowel ‘gespecialiseerde

verpleegkundigen’ als ‘algemene verpleegkundigen’. De trek bij SVZ

is voornamelijk naar de overheidsziekenhuizen, waarschijnlijk omdat

de salarissen en andere voorzieningen daar vaak iets beter zijn. Er

zijn ook enkele verpleegkundigen die naar het buitenland zijn

vertrokken.

Hindori benadrukt dat het vertrek van verpleegkundigen zeker

impact heeft op de dienstverlening. Het is moeilijker om bepaalde

diensten draaiende te houden. Het overig verpleegkundig personeel

moet vaker ingeroosterd worden om de diensten te draaien en dat

levert een bepaalde werkdruk voor ze op. “Ik besef dat dit niet

gezond is, daarom apprecieer ik ten zeerste de verpleegkundigen en

al het personeel dat zich blijft inzetten voor de zorg voor onze

patienten,” zegt de directeur.

Beloning

Bij SVZ proberen ze het vertrek van verpleegkundigen tegen te

gaan door een betere beloning aan te bieden. Een structurele

oplossing zou volgens hem zijn, een gelijke beloning voor

verpleegkundigen in alle ziekenhuizen, zowel overheid als

particulier. “Dan gaat men veel minder hoppen van het ene

ziekenhuis naar het andere voor een relatief klein loonverschil.

Het zou dan veel meer neerkomen op de satisfactie en de

zorgkwaliteit op de werkplek,” stelt Hindori.

Minister Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat tijdens de WHO

World Essembly in september vorig jaar het vraagstuk van braindrain

in de gezondheidssector ook aan de orde is gesteld. Vooral

low-income cuntries hebben aangegeven dat ze gespeciliseerde

krachten hebben en gekwalificeerd personeel. Maar vanwege het feit

dat andere landen veel meer kunnen bieden en betere voorwaarden

verstrekken aan deze groepen van zorgwerkers ze een grote

aantrekkingskracht hebben. Minister Ramadhin constateert dat de

braindrain in Suriname niet nieuw is. In het onderwijs vindt dit al

decennialang plaats.

Er zijn organisaties die medisch personeel zocht om tegen

aantrekkelijke voorwaarden te gaan werken in landen als Aruba,

Curacao, Saba, Sint Maarten en Bonaire. Het loon dat ze in die

landen kunnen krijgen kan de gezondheidssector in Suriname niet

bieden. Dit vanwege de slechte financiele sitiatie in het land.

Tijdens de WHO meeting is een beroep gedaan op de landen die hogere

salarissen bieden rekening te houden met de situatie van de andere

landen. Ook is de low-incomelanden geadviseerd hun loonreeksen voor

werkers in de gezondheidszorg te verbeteren “en de verhoudingen

niet schever worden”.

De minister zegt dat tijdens recente besprekingen met de VMS is

aangegeven dat het bieden van hogere tarieven mogelijk de

braindrain zal vertragen, uitstellen of stoppen. Het probleem is

echter dat als de beloning in een bepaalde sector wordt aangepast

er rekening moet worden gehouden dat ook de werkers in andere

sectoren van de economie hogere salarissen zullen bedingen. De

scheve loonsverhoudingen die de afgelopen jaren is ontstaan mag

niet verergeren. Er dienen juist aanpassingen gepleegd te

worden.

Een vraagstuk is ook dat vanwege de ongelijke salariering tussen

ziekenhuizen er ook onderling braindrain plaatsvindt.

Ziekenhuispersoneel gaat naar de hospitalen die beter betalen. In

2018 kreeg het personeel van overheidsziekenhuizen een

loonsverhoging van 25 procent, maar dat konden de particuliere

ziekenhuizen niet opbrengen. Dit had als gevolg dat een groot deel

van het personeel in die ziekenhuizen is overgestapt naar de

overheidsziekenhuizen. Intussen is een nieuw Loonstructuur aan de

overheid aangeboden. Op basis daarvan zal de komende periode de

salariering in de gezondheidssector worden verbeterd met als doel

het personeel te behouden.







