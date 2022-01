Covid-19: Opnieuw meer dan duizend besmettingen

11/01/2022 23:11 – Van onze redactie

PARAMARIBO – Op het Covid-19-dashboard staat dat er 1.062 besmettingen zijn bijgekomen de afgelopen 24 uur. Dat is 46.85 procent van de 2.267 geteste personen.Het reproductiegetal staat op 1.99. Totaal zijn er nu 59.776 personen postief getest op het Covid-19-virus vanaf de uitbraak.

In Paramaribo werden 414 nieuwe besmettingen geregistreerd. Wanica (213), Commewijne (41), Nickerie (36), Para (27), Saramacca (36), Marowijne (11) en Brokopondo (1). 283 besmettingen staan vermeld onder ‘overige’.

Er is ??n sterfgeval geregistreerd. Totaal hebben nu 1.199 burgers de strijd tegen het besmettelijke longvirus verloren. In het voorbije etmaal is niemand genezen verklaard. In de ziekenhuizen liggen nu 68 personen en op de intensivecareafdelingen 4 pati?nten. Geen pati?nten in isolatie.

