Slechts 72 personen hebben zich de afgelopen 24 uur laten testen op Covid-19. Negen van hen – zes in Paramaribo, één in Wanica en twee met ontbrekende informatie – bleken besmet te zijn met het coronavirus. De resterende 63 burgers testten negatief.

De tafels zijn gescheiden en iedereen heeft zijn mondkapje op. De bezoekers van Mighty Racks lijken zich goed aan de protocollen te houden. Pas wanneer zij eten of drinken mag de mondkap even worden afgedaan.“Opluchting … dat is wat er in mij omging toen ik hoorde dat we eindelijk open […]