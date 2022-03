Covid-19: Een dodelijk slachtoffer, 14 besmettingen

13/03/2022 21:36

-

Van onze redactie





PARAMARIBO –

In voorbije etmaal is er een dodelijke slachtoffer geregistreerd aan covid-19. Het aantal overleden personen voor maart is nu 5. Van de 129 mensen die zich lieten testen op Covid-19, bleek 10,85 procent positief.

De 14 nieuwe gevallen waren in Paramaribo (5), Wanica (1),

Commewijne (1), Nickerie (2) en Saramacca (1). De overige vier

cases werden geregistreerd onder ‘overige’.

In de ziekenhuizen zijn zes personen opgenomen. Geen patienten

op de ICU of in isolatie. Vanaf maart 2020 zijn 78.754 personen

positief getest op het coronavirus van wie 49.366 genezen werden

verklaard. Het totaal aantal coronadoden staat op 1.321.







