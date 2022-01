‘Covid-19 drijfveer om actiever te worden’

26/01/2022 18:00 – Sharon Singh

Anthony Blackson en Saviël Overboom werken sinds 2015 samen maar hebben nu pas hun eerste nummer uitgebracht.

PARAMARIBO – De entertainmentwereld ligt nu praktisch stil en velen zitten met de handen in het haar. Toch laat een enkeling haar creativiteit de vrije loop, omdat juist nu het perfecte moment is om poku uit te brengen. Aksisaf en Blackson zijn daar voorbeelden van. De Nederlands-Surinaamse artiesten staken de koppen bij elkaar en produceerden het nummer ‘Bless’. “Dit lied is een introductie van wie wij zijn. Hier begint onze journey en vertellen wij hoe ons verleden is geweest en hoe wij artiesten zijn geworden.”

Voor Anthony Blackson was het tijd om samen iets te gaan doen. “Aksisaf (Savi?l Overboom) en ik hebben al vaker muziek gemaakt, maar nooit uitgebracht. Wij wilden dit serieuzer aanpakken en een tune uitbrengen”, legt hij uit. Sinds 2015 werken ze samen. “Wij waren opleidingen aan het volgen en onszelf aan het opbouwen. We zaten er nog niet 100 procent bij met onze mind”, verklaart hij het feit dat pas na zeven jaar hun eerste song wordt uitgebracht.

Het debuutnummer in de genre hiphop-reggae wordt gezongen in het Sranan, Nederlands en Engels. De boodschap die de artiesten willen meegeven, is dat het niet uitmaakt vanwaar iemand komt. “Alles is mogelijk zolang je erin gelooft en je de juiste mensen om je heen hebt. Blijven proberen, geloven in jezelf en mensen blijven opzoeken, van wie je kan leren”, is hun devies. Aksisaf: “Ook ik kom uit armoede en heb verkeerde keuzes gemaakt. Echter, het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Ik hoop daarom anderen te poweren met onze poku.”

Blackson wil middels dit nummer iedereen meer blessings sturen en hen inspireren om bewust te leven. “Ik weet hoe het is om niks te hebben, maar door te blijven geloven en je best te doen, kom je er wel. Durf naar jezelf te kijken, power jezelf en zorg voor ontwikkeling door stappen voorwaarts te maken”, benadrukt de artiest.

Op de vraag of het raadzaam is om nu muziek uit te brengen, terwijl er nergens formeel mag worden opgetreden, merkt promotor Fabian Sijmor op dat de komst van Covid-19 juist de drijfveer voor het duo is geweest om muziek te produceren. “In deze rustperiode kunnen artiesten zich beter concentreren op hun muziek zonder extra druk van buiten te voelen.”

Aksisaf heeft zich jaren verdienstelijk gemaakt door met jongeren in buurthuizen te werken aan een toekomstperspectief. “We deden dit door muziek te maken. Die jaren heb ik nodig gehad om mezelf muzikaal te onderbouwen; het zelf mixen van vocals en cover arts ontwerpen.”

De videoclip van ‘Bless’ is te bekijken op het YouTubekanaal van het artiestenduo. Er is al een promotiecampagne op touw gezet om het nummer in de ether te krijgen.

