Covid-19: besmettingsgraad onder 10 procent

14/03/2022 22:14

PARAMARIBO –

In de afgelopen 24 uur zijn dertig nieuwe Covid-19-besmettingen genoteerd. Bij de swabunits werden 355 personen geteste, wat betekent dat de besmettingsgraad onder de 10 procent (8,45) was. Sinds maart 2020 zijn 78.793 mensen positief getest op het coronavirus.

De besmettingen van maandag waren volgens de Covid-19-website

(https://covid-19.sr/)

in Paramaribo (9), Wanica (8), Nickerie (3), Commewijne (2) en

Saramacca (1). De resterende zeven besmettingen zijn geregistreerd

onder ‘overige’. In de ziekenhuizen liggen vijf patienten, van wie

drie volledig zijn gevaccineerd, een al de eerste prik kreeg en van

de andere de vaccinatiestatus niet bekend is.

Het reproductiegetal, de ‘r’, dat vrijdag nog 0,86 was, is

volgens het dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/)

gedaald tot 0,65. Het aantal personen dat deze maand is overleden

aan de gevolgen van Covid-19 blijft op vijf. Het dodental sinds de

uitbraak bleef stationair op 1.321. Er is niemand genezen

verklaard, waardoor dat totaal 49.367 blijft. Ook is er niemand in

isolatie.







